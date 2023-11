Linda Evangelista revela que ya no se mira en el espejo y que no busca el amor

Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para Linda Evangelista. A sus 58 años, la que fuera supermodelo ha tenido que lidiar dos veces con el cáncer —"Tengo un pie en la tumba", llegó a decir—, así como superó un fallido tratamiento estético que la dejó, según sus propias palabras, "deformada". Pero lo ha aceptado y ahora lo único que desea es vivir libre de culpas.

En una entrevista concedida al periódico The Sunday Times, la modelo canadiense ha señalado que ha adoptado una postura tajante: "Ya no me miro más al espejo. Mi hijo a veces me dice: 'Quizá te interese saber que tienes un grano en la barbilla'. Pero es que la vida es mejor sin espejos. O sea, ya no me culpo. Ya no soy tan dura conmigo misma".

Asimismo, ha aprendido a aceptar la mirada ajena y lo que el mundo opine de ella. "Ahora sé que no he hecho nada malo. Pero durante mucho tiempo pensé que sí. Todavía no me he librado completamente de todo eso, pero me estoy esforzando al máximo para deshacerme de esa culpa y esa vergüenza", ha recalcado.

Linda, cuyo cuerpo quedó desfigurado en 2016 tras someterse a un tratamiento estético que congelaba la grasa corporal y que sin embargo tuvo una mala reacción en su organismo, cayó en una enorme depresión, acentuada por la enfermedad del cáncer, por la que se sometió a una doble mastectomía.

Ello le hizo no querer salir ni ver a nadie. Pero ahora, ha incidido, no va a "permitir" que ocurra de nuevo. "Me arruinaría la vida. No me habría quedado encerrada si hubiera sabido a cuántas personas les importaba", ha dicho, así como que ahora se esfuerza por pasar tiempo con amigos y familiares y que, en su opinión, no tiene "derecho a quejarse” cuando se entera de que no ha visto a otras personas que han pasado por la misma enfermedad.

"Cuando ahora veo a alguien y le digo 'Ay, si es que no te he visto en mucho tiempo, vamos a cenar juntas', lo estoy diciendo de verdad. Porque al escuchar las historias y problemas de otras personas, pienso: 'Oh Dios mío, pero si yo no tengo derecho a quejarme'", ha continuado.

Quizá por ello, a día de hoy, está completamente cerrada al amor y, cuando se le saca el tema, afirma no querer volver a tener intimidad con nadie. "No me interesa. Ya no quiero acostarme con nadie. No quiero ni oír a nadie respirar", ha finalizado.