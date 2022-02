Tras ser una de las estrellas más reconocidas de las pasarelas, Linda Evangelista, a sus 56 años, ha estado más de cinco años apartada de la vida pública tras someterse a un tratamiento estético que la dejó "permanentemente deformada".

La modelo reapareció el pasado mes de septiembre con un comunicado en el que hablaba de la "profunda depresión" que vivió a causa de este proceso llamado CoolSculpting, un procedimiento de "congelación de grasa" anunciado como una alternativa no invasiva a la liposucción.

Sin embargo, ahora, la canadiense ha realizado su primera aparición pública al protagonizar la portada de la revista People, y en su entrevista ha expresado el profundo dolor que la ha mantenido apartada durante cinco años de los focos porque se siente "brutalmente desfigurada".

La estrella de la moda presentó una demanda contra Zeltiq Aesthetics Inc, la empresa matriz de CoolSculpting, en la que reclama 50 millones de dólares por daños y perjuicios al no haber podido desfilar desde que se sometió a estas siete sesiones desde agosto de 2015 a febrero de 2016.

Según expresó a la revista, a los tres meses del tratamiento empezó a notarse bultos en la barbilla, los mulsos y el torso, por lo que Evangelista veía que las zonas con más grasa que quería reducir estaban aumentando. Después, estas partes se le endurecieron, y luego se le adormecieron.

"Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco", declara a la revista. "No puedo seguir viviendo así, escondida y avergonzada. No puedo seguir viviendo con este dolor. Estoy dispuesta a hablar por fin".

"Intenté arreglarlo yo misma, pensando que estaba haciendo algo mal", añade y asegura que empezó a hacer dieta y más ejercicio. "Llegué a no comer en absoluto. Pensé que estaba perdiendo la cabeza".

Entonces, en junio de 2016, el médico le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica. "Me dijo que ninguna dieta ni ningún ejercicio iban a solucionarlo", narra Linda Evangelista. Al parecer, esta enfermedad, que hace que el tejido graso se engrose y expanda, solo le ocurre al 1% de los que se someten al tratamiento.

"El problema es que, en algunos casos, puede no desaparecer. En muchas circunstancias, las zonas afectadas ya no son susceptibles de ser sometidas a una liposucción como lo habrían sido en un principio", explica la supermodelo.

La revista People habló con un representante de CoolSculpting y alegó que el procedimiento, conocido como criolipólisis, "ha sido bien estudiado con más de 100 publicaciones científicas y más de 11 millones de tratamientos realizados en todo el mundo", por lo que los efectos secundarios "siguen estando bien documentados en la información que reciben los pacientes y los proveedores de atención médica por parte de CoolSculpting".

La modelo asegura al magazine que la empresa se ofreció a arreglar sus secuelas pagándole una liposucción, pero el día anterior al tratamiento le informaron de que debía firmar un acuerdo de confidencialidad, por lo que lo rechazó y ella pagó sus propios tratamientos.

"Después no mejoró ni un poco", asegura. "Los bultos son protuberancias. Y son duras. Si ando sin faja con un vestido, me salen rozaduras hasta casi sangrar. Porque no es como un roce de grasa suave, es como un roce de grasa dura".