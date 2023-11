El posado más natural de Elsa Pataky, sin maquillaje ni filtros, encanta a sus fans: "Es que no necesitas nada"

Esta Pataky acostumbra a enseñar a sus seguidores en las redes sociales cómo es su día a día y los momentos más divertidos que pasa junto a su familia.

Pero también lo hace con otros aspectos más personales, como mostrarse ella misma, al natural y sin filtros, en sus publicaciones de Instagram. Así, en la última, aparece "natural" y con "nuevo look", como ella misma ha escrito en un post junto a una fotografía de ella con ropa cómoda y mirando al horizonte.

Aunque no es la primera vez que sale 'con la cara lavada', sí es cierto que la actriz ha entusiasmado esta vez, de nuevo, a sus fans, que aplauden su gesto. "Es que no necesitas nada, para mi eres una de las mujeres más bellas que he visto, a parte que tienes una familia preciosa y una gran profesional. Me encantáis como familia ♥️", le dice una; "Waoo!!!! Se ve como una niña", el dice otra; o "Qué guapa 😘 😍 😊 😉", indica otra seguidora, de entre las decenas de comentarios que le han dedicado.

Aunque ya no viva en España, Elsa Pataky no duda en deshacerse en halagos hablando de su país natal. Desde que la actriz conociera a Chris Hemsworth, su vida dio un giro de 180º, pero no por ello se olvida de sus orígenes.

El matrimonio vive junto a sus hijos en Australia desde 2015, al poco de nacer sus gemelos, Sasha y Tristan, y, desde entonces, intenta regresar siempre que su agenda se lo permite.

En una de sus últimas visitas, la modelo aseguró que una de las cosas que más le gusta de volver a España es poder disfrutar de la gastronomía. "Venir me da alegría. Socializar con mis amigos, disfrutar de la comida y enseñarle a mi marido y a mis hijos nuestra cultura", dijo.

A los hijos de Elsa les encanta visitar España, pero, a la hora de preguntar por un posible regreso a Madrid, la respuesta fue dudosa. "Vivir en una ciudad es complicado", aseguró la española, destacando que ellos se encuentran rodeados de naturaleza.

Además, destacó que el éxito de su gran familia es "el sentido del humor y el ser positivo". Por ello intenta entender los efectos de cada uno y ser honesto en todo momento.