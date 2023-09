Linda Evangelista revela que ha tenido cáncer dos veces y se sometió a una doble mastectomía: "Tengo un pie en la tumba"

Linda Evangelista ha revelado que ha tenido cáncer dos veces y se sometió a una doble mastectomía después de su primer diagnóstico de cáncer de mama hace cinco años.

La supermodelo, de 58 años, señaló a Wall Street Journal que le detectaron cáncer de mama en 2018 durante una mamografía anual. "Opté por una mastectomía bilateral. Pensar que estaba bien y preparado para la vida. El cáncer de mama no me iba a matar", ha afirmado.

Cuatro años después de su cirugía, en julio de 2022, le diagnosticaron cáncer en el músculo pectoral, por lo que recibió quimioterapia y radioterapia. Entonces, le dijo a su médico que "cavara un agujero" en su pecho. "No quiero que se vea bonito. Quiero que excaves. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir por esto", ha señalado.

Además, ha revelado que su pronóstico ahora es "bueno, pero no excelente", ya que su médico le ha dicho: "Bueno, una vez que regresa, existe la posibilidad". "Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy totalmente en modo de celebración", ha asegurado ella.

Evangelista ha explicado que quería mantener la noticia en secreto por un tiempo. "Pocas personas lo sabían. Simplemente no soy una de esas personas que tiene que compartirlo todo", ha revelado.