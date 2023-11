Podemos oficializa su desconexión de Sumar: "Aceptemos el golpe y pasemos página"

"Pasemos página". Esa fue la directriz que mandó este sábado a sus dirigentes y militantes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la primera reunión del Consejo Ciudadano Estatal —el máximo órgano entre congresos del partido— que celebran los morados desde que abandonaron el Gobierno esta misma semana. Eso no significa, no obstante, que la formación entierre el hacha de guerra: Belarra volvió a cargar contra el PSOE por haber "echado" a Podemos del Ejecutivo y, además, insistió en que los morados actuarán a partir de ya con "autonomía", lo cual supone que no aceptarán la disciplina de voto que imponga la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el Congreso.

La reunión de este sábado del Consejo Ciudadano no fue de carácter extraordinario, puesto que los estatutos ya obligaban a la dirección de Podemos a reunir a su dirección después de que la última convocatoria del órgano fuera para analizar los resultados electorales. No obstante, este Consejo Ciudadano era particular por dos motivos: ha sido el primero con Belarra como secretaria general en el que Podemos no tiene ya ministros en el Gobierno y ha sido, además, el primero sin el ya ex secretario de Economía del partido, Nacho Álvarez, que dimitió de todos sus cargos después del choque entre Podemos y Sumar por la intención de Yolanda Díaz de darle una cartera de ministro.

"Por mucho que haya podido doler", pidió Belarra a sus militantes, "desde este momento os pido que aceptemos el golpe y pasemos página". "A partir de este momento, Podemos se pone a trabajar con total autonomía política, para seguir transformando con valentía, volver a gobernar y reconstruir el bloque democrático que el PSOE ha roto", lanzó además, lo que supone un resumen muy concreto de la estrategia de van a seguir los morados a partir de ahora: intentar forzar a los socialistas a que negocien todas sus medidas con Podemos por separado —es decir, sin que el partido se someta a lo que pacte el PSOE con Sumar— y tratar de recuperar así la hegemonía en el espacio que ahora comanda Díaz.

Como lleva haciendo Podemos desde que terminó la frágil tregua que firmó con Sumar para la campaña electoral de los comicios de julio, Belarra hizo un elogio de su partido como una organización que "ha puesto siempre por delante de sus intereses los derechos de la gente de nuestro país". "Ese es nuestro mejor patrimonio político y debemos cuidarlo", señaló Belarra, que asimismo criticó a Sumar asegurando que "el PSOE solo tolera un socio que acepte sus límites". "Lo que ha diferenciado siempre a Podemos es que vinimos a cambiarlo todo, siempre hemos mirado de tú a tú al PSOE, hemos sido el recordatorio de que se puede y eso es lo que nunca nos han perdonado", zanjó.

Más allá de su reivindicación interna, la secretaria general morada también tuvo críticas para el presidente Pedro Sánchez por su supuesta tibieza frente a Israel, pese a que el Estado hebreo ha llamado a consultas al embajador español por las críticas del Gobierno a los bombardeos de Gaza. Belarra aseguró que si Sánchez ha elevado el tono en estos últimos días es porque le ha forzado a ello la "presión social y política" y le pidió "medidas concretas": "Romper relaciones definitivamente con Israel hasta que haya un alto el fuego permanente, sanciones a Netanyahu como se hizo con Putin y embargo inmediato de armas".

"La complicidad de la resto con Israel no puede justificar nuestra inacción", espetó la secretaria general de Podemos, que alertó además de las implicaciones históricas que puede tener la guerra e incluso comparó el momento actual con la situación vivida en Europa en los años 30 del siglo pasado, con el auge del fascismo. "Lo que estamos viendo en Palestina no solo es grave en sí mismo, sino que supone el desmantelamiento de toda la estructura social y política que la humanidad se dio tras la II Guerra Mundial para que aquello no volviera a repetirse", denunció Belarra, que llamó a "participar al boicot a las empresas que colaboran con Israel, como es el caso de Carrefour".