Esther Pina, creadora de Secret Sound: "A los emprendedores de lo social nos brillan los ojos de una manera diferente"

Con solo 25 años, Esther Pina Ortín se ha colado en una lista Forbes, ha sido premiada por INJUVE y es una de las empresarias jóvenes más influyentes de la región de Murcia. Y todo se lo debe a Secret Sound, una startup cuyo objetivo es conseguir que la industria audiovisual -o los eventos en general- sea accesible e inclusiva para personas con discapacidad. Empezó por la música y por personas con problemas de audición y lenguaje, pero su objetivo es llegar mucho más lejos, pues ya está trabajando en otra empresa aún más desafiante: un proyecto piloto de accesibilidad de personas sordociegas.

Supongo que lo habrás contado muchas veces, pero ¿cómo nació Secret Sound?Pues fue de casualidad, la verdad. Yo iba a correr una carrera de obstáculos, quería patrocinar una asociación y buscando encontré Aspanpal asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje de aquí de Murcia.

Yo en realidad quería hacer un sello discográfico independiente, pero cuando les conocí, me enseñaron un proyecto muy chulo que tienen, que es enseñar a los niños sordos a bailar flamenco.

Era mi primer contacto con la comunidad sorda y me impactó mucho, porque yo pensaba que tenían más soluciones a la hora de acceder a la cultura, y en realidad no las hay, así que decidí girar el proyecto y ofrecerles aunque fuera un concierto. Cuanto más conocía su realidad, más me daba cuenta de que no podía dejarlo solo en un concierto, no quería hacer algo puntual y olvidarme. Y hasta hoy.

¿Tenías algún contacto con la discapacidad antes de crearla?Con la comunidad sorda, no, pero sí había tenido contacto con personas con síndrome de Down y autismo a través del deporte, en competiciones y he entrenado a niños con autismo. Con el resto de discapacidades, hasta ahora, no.

¿Estaba en tu cabeza crear algo de carácter social? Porque ahora eres todo un referente en la RSC de los jóvenes en Murcia…Pues tampoco, la verdad… no sabía ni lo que era la RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Me invitaron a un congreso de RSC como ponente y ahí es donde me enteré de que lo que yo estaba haciendo era una RSC, jajaja. De hecho, mi idea era empezar con una fundación, pero al ver que las cosas eran mucho más lentas, decidí crear una empresa, porque las cosas van más rápido y yo quería tener más libertad.

Háblanos de la Secret Sound, ¿qué servicios ofrecéis?Empezamos ofreciendo el recurso más clásico -y que es el que todavía más nos suelen pedir las promotoras y las productoras-, que son los intérpretes de lengua de signos.

Más tarde, añadimos un sistema de subtitulado de lenguaje natural e incorporamos el bucle magnético, que es un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que luego captan los audífonos y los implantes cocleares. Luego conseguimos una tecnología que proviene del mundo del ‘gaming’, que es una especie de mochila vibratoria que capta el sonido en agudos, medios y graves, las traduce en vibraciones y las puedes sentir en el cuerpo.

Estas son las soluciones que ofrecemos, pero nos adaptamos muchísimo a los distintos eventos, que van de conciertos a congresos, vídeos… Según las características del evento, el presupuesto… ofrecemos una solución u otra.



Esther Pina, en el evento Gira Mujeres, organizado por Coca-Cola. Cedida

¿Os contratan solo empresas?Sí, pero es cierto que muchas veces, sobre todo en Murcia, que es donde más nos conocen, nos llama alguna persona para decirnos, por ejemplo, que hay determinado concierto y que un conocido no puede ir porque es accesible. Entonces, nos ponemos en contacto con la empresa promotora para conseguir que lo hagan más accesible para ellos, les pongan un bucle magnético, les pongan cerca, un intérprete... algo para que puedan disfrutar y no se pierdan en evento.

¿Trabajáis fuera de Murcia?Es donde más trabajamos porque es donde más conocen, pero cada vez trabajamos más fuera: este fin se semana vamos a Madrid, el siguiente a Málaga, a Valencia... Nos ha costado, porque nos autofinanciamos nosotros y a veces cuesta, pero vamos avanzando.

¿Qué te dice la gente que puede disfrutar de los eventos gracias a Secret Sound?Es muy bonito y muy especial… Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un ciclo de conciertos en acústico en un centro comercial de aquí de Murcia. Planificamos algo muy pequeñito porque pensábamos que iba a venir poca gente, pero se corrió la voz y al final vino mucha gente, incluso de fuera, de Alicante…

Recuerdo que vino un señor de unos 50 años que nunca había ido a un concierto, y cuando vio los intérpretes, se giró y nos miró con una cara de ilusión… fue todo muy emocionante, porque al final es de lo que se trata, de hacer disfrutar a toda la gente… Nos damos cuenta de que lo que hacemos realmente merece la pena.



¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde que nació hace cuatro años?Pues empezamos enfocándonos solo en música, pero a raíz de la pandemia, surgieron más oportunidades, como la de alumnos que necesitaban que les subtitularan las clases on line, algo que hacía yo misma con las clases que nos mandaban grabadas…

Poco a poco, empezamos a llevar intérprete a eventos más formativos y nos abrimos también al resto de audiovisual, que fue lo que iba pidiendo la gente y las empresas. Ahora mismo casi que somos una consultoría de gestión de accesibilidad en algunas ocasiones.

En el equipo, en el día a día estoy yo sola, porque esto es muy estacional, pero luego voy tirando de personas para los eventos. En algunos, sobre todo en los conciertos, somos varias personas entre intérpretes, técnicos de sonido, artistas…



¿Y la accesibilidad de la cultura en este tiempo? ¿Hay mayor preocupación que cuando empezaste?La verdad es que sí, y eso es lo mejor. Al poco tiempo de crear la empresa, ya llegaron los primeros premios en Murcia. Pasaron como tres meses hasta la entrega de premios, y el día del evento, como fuimos premiados, como vieron de qué ira el proyecto, habían colocado el bucle magnético para ser más accesibles.

Y desde el nacimiento de Secret Sound han ido surgiendo otros proyectos pequeños más especializados, por ejemplo en teatros… y que además, se definen, por ejemplo, como ‘el secret sound de los teatros’. En el último Coca Cola Music experience se preocuparon por visibilizar a la comunidad sorda. Eso me motiva mucho.

¿Tenéis datos de la gente con discapacidad auditiva que deja de ir a eventos por falta de accesibilidad?Sí, y es descorazonador, porque son más del 90% las personas con problemas auditivos que directamente no van a eventos porque piensan que no los van a disfrutar, y es que además es verdad…

Porque, encima, muchos de los eventos que se venden como accesibles luego no lo son, pone dos canciones en todo el concierto, ponen un solo intérprete…

Y se enfadan, y no me extraña, porque llevan años sin que nadie piense en ellos a la hora de organizar en estos eventos o lo organizan de un modo paternalista sin que nadie les pregunte qué necesitan realmente… Cuesta que confíen en ti, y tienen motivos para desconfiar.



He visto algún vídeo tuyo en lengua de signos… ¿Conoces la lengua? ¿Aprendiste a raíz del proyecto?Sí, me he puesto a aprender a raíz del proyecto, pero aún me falta. Lo que sí que intento es aprender, al menos, una palabra nueva en cada evento. Es una asignatura pendiente que voy aprendiendo poco a poco.

Dices que tu objetivo es hacer accesible la cultura a todas las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu próximo proyecto para acercarte a este objetivo?Sí, ese es el objetivo, que sé que es ambicioso, pero sería maravilloso, ya no tanto hacer accesibles los eventos, sino que llegara un momento que no hiciéramos falta porque los eventos se crean accesibles desde cero y por iniciativa propia. Vamos paso a paso, y por eso ahora estamos volcados con un proyecto muy chulo para personas sordociegas porque, cuanto más investigamos más vemos que no hay absolutamente nada para ellos. Sabemos que el desafío es grande porque hay que tener en cuenta el tacto, prácticamente no hay intérpretes…