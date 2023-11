La reforma de las leyes trans y contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid han iniciado este jueves su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional. Lo han hecho 13 días después de que el PP registrara sendas proposiciones de ley para modificar los textos vigentes desde 2016 y tras el debate en el pleno de las iniciativas. Ambas se votan a media tarde y contarán con el voto favorable de los 'populares' y también de Vox y con el 'no' de Más Madrid y el PSOE.

La diputada Mónica Lavín (PP) ha defendido las reformas propuestas por su partido. "Esta modificación busca evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se conviertan en un instrumento de ingeniería social", ha señalado la parlamentaria durante el debate de la reforma de la ley trans. Como hizo en una entrevista con este periódico esta semana, Lavín ha argumentado que sus modificaciones apuestan por "el rigor y la ciencia frente a la ideología" y ha insistido en que no suponen un recorte de derechos.

"Las reformas legales siguen las recomendaciones de la comunidad científica, de juristas, de asociaciones...", ha indicado y entre las motivaciones que ha tenido el PP para presentar ahora estas reformas ha señalado la aprobación de la ley estatal así como el "paso del tiempo" desde la aprobación de las leyes, el "debate público" y la "preocupación" de padres, docentes o médicos.

Respecto de la ley que regula la LGTBfobia, Mónica Lavín ha asegurado que se cambia porque estaba motivada por una "necesidad" que venía del "pasado". "En Madrid no existe la discriminación", ha señalado la diputada, para referirse a continuación a algunas de las supresiones que se acometen, como el Consejo LGTBI autonómico, del que ha dicho que no se había llegado a constituir en los siete años de andadura de la ley y que su diseño pretendía que fuera un "órgano paralelo" a la Administración para "legislar sin control".

José Antonio Fúster, de Vox, ha sucedido a Lavín en el atril. El diputado del partido de Santiago Abascal no ha ocultado su satisfacción por las reformas impulsadas por el PP. "Hoy es un gran día", ha proclamado, "hoy Vox pone una pica en Flandes (...) Vox pone la idea y el PP la convierte en políticas", ha añadido. Fúster ha confesado, no obstante, que el texto de la reforma no les satisface del todo y, de hecho, Rocío Monasterio ha anunciado que presentarán enmiendas.

"Comienza la desactivación de una ley peligrosa e injusta que ha estado en vigor demasiados años", ha opinado Fúster sobre la ley trans, unos términos similares a los que ha utilizado después su compañera María Belén González para referirse a la ley contra la LGTBI. "Esta ley era arbitraria y liberticida", ha incidido para añadir que con la reforma "no se vulnera ningún derecho de los colectivos y sí se evita la vulneración de derechos fundamentales".

La izquierda clama contra la reforma

Como ya habían anunciado, Más Madrid y el PSOE se oponen a las reformas y han mostrado su voluntad de llegar allí donde la ley les habilite para revertirlas. "Hoy estamos defendiendo nuestros derechos y no vamos a dar ni un paso atrás", ha aseverado Santiago Rivero, del PSOE, tras leer una relación de históricos activistas por los derechos LGTBI.

"El mundo les va a recordar por ser el Gobierno que ha materializado el primer recorte en derechos LGTBI", ha afeado el parlamentario a la bancada del PP, a cuyos diputados se ha dirigido para decirles que "no tienen ni idea de lo que es la lucha del colectivo" tras recordarles que se opusieron, entre otros avances sociales, al matrimonio igualitario.

"Lo único que ha traído esta ley es felicidad y derechos a los menores trans y a sus familias", ha señalado Rivero sobre la ley trans, mientras que sobre la reforma de la norma contra la LGTBIfobia ha señalado que supone "retroceder 20 años" en vez de avanzar siete, que es el tiempo que ha pasado desde su entrada en vigor. "La sociedad de la Comunidad de Madrid no es ni homófoba ni tránsfoba, pero hay una minoría que todavía es violenta que nos considera enfermos y por eso necesitamos estas leyes", ha insistido el diputado del PSOE que se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que Vox "aplauda" la reforma. "Han sido capaces de inyectar al PP su guerra cultural contra todo lo que consideran inferior en esta sociedad", ha opinado.

"Llegaremos hasta donde haya que llegar ante semejante atropello", ha señalado por su parte Carla Antonelli, diputada de Más Madrid. Como ya hiciera en una entrevista con 20minutos, Antonelli ha reiterado que las reformas del PP son una derogación de las leyes y suponen un recorte de derechos. "No se han reunido con la asociación Chrysallis, ni con Cogan, ni con Arcópolis, ni con la Fundación Triángulo...", ha afeado la diputada sobre los contactos del PP para elaborar la reforma.

Su compañera Jimena González ha defendido la postura de Más Madrid respecto a la ley contra la LGTBIfobia minutos después con puntos coincidentes. "En la práctica hablamos de una derogación", ha advertido. "¿Qué les ha pasado desde 2016?", ha preguntado a la bancada de los 'populares' desde la tribuna. "Yo solo tengo una teoría: les ha pasado por encima una ideología destructiva, cruel e injusta... discriminatoria y supremacista", ha añadido. "Esta ley contra la LGTBIfobia es exactamente igual de buena y necesaria como lo era en 2016 y los que han cambiado son ustedes", ha acabado diciendo González.

Más de 40.000 firmas contra las iniciativas

Los partidos de izquierda no sólo han criticado el fondo de las propuestas. También ha puesto el foco sobre la tramitación por el procedimiento de urgencia, del que se echa mano a solicitud del PP y que supone la reducción de los tiempos parlamentarios a la mitad. Y es que el objetivo de los 'populares' es tener aprobados ambos cambios en este periodo de sesiones que acaba con el año natural.

Antes del debate de las reformas legislativas, Más Madrid y el PSOE han recibido en la Asamblea a representantes de diferentes asociaciones y colectivos en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, incluida la organización Amnistía Internacional, que han reunido apoyos contra las iniciativas. En concreto, se han entregado 40.000 firmas contra las modificaciones con las que se pide al PP que recapacite y retire las reformas de las leyes, al igual que han reclamado Más Madrid y el PSOE.