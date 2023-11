Ester Expósito: "Soy bastante dada a la ansiedad en general, ya la sentía antes del éxito de 'Élite'"

Ester Expósito no solo acapara miradas, sino también titulares y portadas. La actriz madrileña se dio a conocer desde el momento en el que puso cara a Carla en Élite. Y, desde esa interpretación, su móvil no dejó de sonar para que fuera la protagonista de nuevos proyectos en distintas partes del mapa.

Su último proyecto ha sido ponerse en la piel de Mónica en Perdidos en la noche, una chica que mantiene una relación enfermiza con las redes sociales.

Con sus casi 27 millones de seguidores en Instagram, su éxito parece no tener fronteras, algo que ha sabido reconocer la revista GQ. En este sentido, la madrileña ha sido premiada en la edición de 2023 de los premios GQ Men of the Year. En la entrevista concedida a la revista aborda numerosos asuntos tanto de su trayectoria profesional como de asuntos de actualidad.

A sus 23 años, Ester no ha llegado donde está por casualidad. De hecho, tal y como asegura en la entrevista, siempre apostó por ser actriz, desde bien pequeña. Es más, siempre pensó que lo conseguiría. "No sé si se debía a la inocencia que caracteriza la niñez, a esa burbuja que te creas cuando eres pequeño, donde creas tu propio mundo y ves posible cualquier cosa. Pero sabía que lo iba a conseguir, que me iba a ir bien y que iba a poder vivir de ello". Asimismo, continúa diciendo: "Me va bien, sí, y puedo dedicarme a esto, que es una suerte y un privilegio".

La intérprete es muy perfeccionista, quizás incluso hasta llegar al extremo, sobre todo a la hora de exigirse a sí misma. "Me exijo muchísimo. Más que perfeccionista, soy obsesiva. Cualquier director que haya trabajado conmigo te dirá que necesito ver muchas veces lo que he hecho, y en muchas ocasiones, si no me quedo conforme con algo que acabo de hacer, pido repetir toma".

La que fuera protagonista de Élite, desde el primer momento, ha sido muy mediática y seguida en sus redes sociales, no obstante, asegura que ha sabido gestionar esta atención. "Soy bastante dada a la ansiedad en general. Ya sentía ansiedad por cosas antes del éxito de Élite, pero con tanta exposición y tanta presión, en ocasiones el nivel se disparaba más. Como ya estaba acostumbrada, conseguí normalizarlo rápido".

Si tuviera que elegir una película sería Piratas del Caribe y El señor de los anillos y si tuviera que escoger con quién le gustaría trabajar, la cosa se complica. Eso sí, la actriz, tiene numerosos intereses que van más allá del mundo de la interpretación, el buceo. Asimismo, su relación con la moda es muy estrecha, aunque, tal y como asegura en la entrevista, "me gusta cuidar los looks de las alfombras y de los eventos, sí, pero luego en mi día a día no soy muy maniática de la moda".

Sobre el papel de la mujer en el cine

No esconde su temor por la inteligencia artificial, ni tampoco estar enganchada, como muchos, a las redes sociales. Menos aún teme hablar del papel de la mujer en el cine español que, tal y como ella misma explica, "ha avanzado mucho, pero todavía sigue habiendo una mayoría de directores hombres, que son los que tienen posibilidades y a los que se les financian los proyectos".