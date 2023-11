Ester Expósito quiere hacer más películas de autor: "Es el tipo de cine al que apunto, pero a los directores les cuesta pensar en mí"

Ester Expósito no es ajena al mundo de los festivales internacionales de cine, habiendo desfilado por las alfombras rojas de Venecia y Cannes, pero quiere tener muchas más ocasiones de hacerlo en el futuro.

La actriz madrileña ha sido premiada en la edición de 2023 de los premios GQ Men of the Year, y en la entrevista que ha concedido a GQ habla de su nivel de autoexigencia y las ganas que tiene de sumar trabajos de cine de autor en su filmografía.

"Hay algo del cine de autor que me apetece mucho explorar. Creo que como actriz te da más posibilidades para desarrollar capacidades muy interesantes. Es el tipo de director y el tipo de cine al que apunto", asegura, aunque reconoce que haber saltado a la fama con Élite puede haberla alejado de ese radar. "Son directores a quienes a lo mejor les cuesta un poco más pensar en mí, una actriz conocida por una serie tan comercial y mainstream como Élite”

Eso está a punto de cambiar. Este año, en Cannes conquistó tanto la Croisette con su estilo como la pantalla del Palais des Festivals con la proyección de Perdidos en la noche, lo nuevo del mexicano Amat Escalante, que se presentó en la sección Cannes Première del certamen. Un denso thriller social de venganza donde la actriz destacaba poniendo acento mexicano.

Su colaboración con Escalante llega después del salto al cine de terror que pegó como protagonista de Venus (2022), de Jaume Balagueró. En su futuro inmediato también hay más cine de miedo: El llanto, que supone el debut en el largo de Pedro Martín Calero, con Isabel Peña también implicada en el guion.

De hecho, es el equilibrio entre las propuestas autorales y títulos más comerciales, como la serie de intriga Bandidos que estrenará en Netflix, lo que parece el punto medio deseado por la actriz. "No es que diga que no voy a hacer proyectos comerciales. Si es un buen proyecto que me gusta porque la historia me motiva, me interesa, me engancha o el personaje me atrae, lo voy a hacer".

