Crítica de 'Venus'

Valoración: Venus

Inspirado en el horror cósmico de Lovecraft, Balagueró firma un triunfal retorno a sus orígenes en el cine de terror con Venus, un género con el que lleva comprometido desde hace tres décadas y en el que brilló en el pasado con la franquicia [REC] (que celebra su 15 aniversario) y filmes como Darkness.

Entre el mejor humor cañí y el terror neocastizo, el cineasta atrapa al personaje de Lucía –interpretada por una fotogénica Ester Expósito, que sorprende en su faceta como scream queen– en un edificio del extrarradio de Madrid, huyendo de unos narcotraficantes y enfrentándose a una serie de fuerzas sobrenaturales. Las actrices Ángela Cremonte y Magüi Mira se suman a esta disyuntiva entre el bien y el mal, en una historia donde el empoderamiento femenino está muy presente, con una declaración de intereses desde el propio nombre que recibe el filme.

En Venus, la mano de Álex de la Iglesia se siente muy presente, como productor del título a través del sello The Fear Collection, en un acercamiento del terror a las tramas más mundanales y cercanas, como es habitual en su filmografía. Pero Balagueró no abandona su amor por el thriller, que ha provocado que estos años su carrera sufra algunos altibajos con filmes como Way Down.

Ahora, Balagueró hace alarde de su manejo para transformar el suspense en pura fantasía y terror, llevándonos de un narcothriller de barrio a una historia de monstruos y divinidades.