Claves de la tregua de Israel y Hamás: a qué hora empieza, qué cede cada parte y cómo se realizará el intercambio de rehenes y presos

Este martes, Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para llevar a cabo un alto el fuego de cuatro días. Después de más de mes y medio de guerra en la Franja de Gaza, ambas partes han acordado un canje de rehenes por presos. Todo ello irá acompañado de un alto el fuego, que dará un respiro a la población civil del devastado enclave.

¿Cuánto durará el alto el fuego?

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes durará al menos cuatro días. Podrán ser hasta un máximo de diez. En todo ese tiempo no habrá combates, al menos en la Franja de Gaza.

¿Cuándo ocurrirá?

El acuerdo entrará en vigor previsiblemente este jueves, tras dar un margen de 24 horas obligatorias, según la ley israelí para posibles apelaciones ante la Corte Suprema. El funcionario de Hamás, Moussa Abu Marzouk, ha dicho que la tregua comenzará este jueves a las 10.00 (9.00 hora peninsular española). De modo que si no lo impiden los tribunales israelíes, el pacto entraría en vigor este jueves.

¿Qué dice la ley israelí?



La legislación israelí exige que, antes de cualquier liberación de prisioneros, sus ciudadanos deben ser informados con 24 horas de antelación por si quieren apelar al Tribunal Supremo. De modo que Israel ha publicado una lista con los nombres de 300 palestinos que podrían ser liberados.

¿Qué dará cada parte?

El Gobierno de Netanyahu liberará a 150 prisioneros palestinos que no hayan sido condenados por delitos de sangre, y entre los que también se dará prioridad a mujeres y menores. A cambio la milicia palestina entregará a al menos 50 rehenes que secuestró el pasado 7 de octubre. La proporción acordada para el canje siempre será de un rehén por cada tres prisioneros.

¿Quién está mediando?

Los detalles del acuerdo han sido confirmados por Qatar, uno de los países negociadores entre las partes junto a Egipto y EE UU. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, atribuye al presidente Biden el mérito de haber mejorado los términos del acuerdo, para que tuviera "más rehenes y menos costos".

La comunidad internacional y organismos internacionales, como Naciones Unidas, llevan semanas presionando para detener los incesantes ataques israelíes, que en 47 días han matado a más de 14.000 palestinos muertos (entre ellos, más de 5.000 niños) y ha convertido en desplazados a más de 1,5 millones.

¿Cuántos rehenes hay?

Según cifras del Ejército israelí, los rehenes cautivos en Gaza son unos 230 (entre 210 y 240), incluidos ciudadanos extranjeros de 26 países. Fueron secuestrados por militantes de Hamás durante su ataque a Israel, en el que murieron 1.200 personas.

¿Qué rehenes quedarán en libertad?

Según ha asegurado Marzouk en una entrevista con Al Jazeera, serán liberados rehenes con pasaporte extranjero, casi todos mujeres y niños. Serán un mínimo de 50 rehenes, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80.

¿Cómo los liberará Hamás?

Hamás llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios y, desde allí, serán trasladados a Israel. La liberación se hará en cuatro tandas: doce secuestrados serán liberados cada día de los cuatro que durará la tregua.

Una ambulancia llega al paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto. EFE

¿Qué excluye el intercambio?

Entre los rehenes, no serán liberados soldados ni hombres, ni se recuperarán los cadáveres de los ya fallecidos. No obstante, sí se podrían intercambiar hombres ancianos y personas de nacionalidad extranjera.

¿Cómo responderá Israel?

Las autoridades israelíes excarcelarán a 150 palestinos una vez que los 50 primeros rehenes hayan llegado a Israel. De la lista de 300, hombre son 274, en su mayoría adolescentes de entre 17 y 18 años.

¿Entrará ayuda a Gaza?

El acuerdo contempla la entrada a la Franja de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible. La Cruz Roja podrá entrar a visitar a los rehenes de las milicias palestinas y les brindará atención médica.

Voluntarios en el cruce fronterizo de Rafah con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. EFE

¿Cómo será la pausa de los combates?

El Ejército de Israel se compromete a no sobrevolar la Franja de Gaza durante seis horas diarias mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica. No obstante, Netanyahu ha advertido de que esta tregua no significa el fin de la ofensiva.

¿Que ocurrirá fuera de la Franja?

El acuerdo de paz solo se refiere a la Franja de Gaza. Es decir, Israel sólo se compromete a cesar en su ofensiva militar en esa parte de Palestina, pero no dice nada de, por ejemplo, los combates en la frontera con el Líbano. De hecho, este miércoles, ha atacado varias posiciones de Hizbulá en el sur de ese país.

¿De qué depende que haya más días de tregua?

Si la primera fase del acuerdo sale adelante sin contratiempos, la tregua se podrá extender un máximo de 10 días para que Hamás libere a hasta 100 rehenes vivos, a cambio de la excarcelación de hasta 300 presos palestinos (Israel ya ha publicado la lista con los 300 nombres).