Borrell pide "construir la paz" ya entre Israel y Palestina y que se impulse la solución de dos Estados

Unas seis décadas lleva la Unión Europea defendiendo de manera oficial la solución de dos Estados para Israel y Palestina, y más allá de las divisiones entre Estados miembros, el mensaje vuelve a ser el mismo de boca de Josep Borrell. "Es el momento de construir la paz" y trabajar en el camino de reconocimiento del "Estado palestino", ha dicho el Alto Representante de la UE durante su intervención este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, solo unas horas después del anuncio del pacto palestino-israelí para un alto el fuego de cuatro días que permita el intercambio de prisioneros y la entrada ágil de ayuda humanitaria en Gaza.

Esta vía, incluso más ambiciosa de la que pidió el Consejo Europeo con las "pausas humanitarias", es para Borrell el momento perfecto de empezar a caminar hacia la paz. "No se puede matar una idea, sino tener una idea mejor y esto solo puede ser que los pueblos que se disputan desde hace 100 años la misma tierra pueden y deben vivir juntos si la comunidad internacional se compromete y todavía no lo hemos hecho", ha desarrollado el jefe de la diplomacia europea, que sigue siendo la voz más exigente y crítica en torno a la guerra entre Israel y Hamás.

"Hay que lograr la paz entre Israel y Palestina, y esta puede ser una ocasión y un momento para que la paz sea construida", ha explicado, al mismo tiempo que lamentaba que la UE hubiera hecho "poco o nada" por la solución de dos Estados desde la firma de los Acuerdos de Oslo, en 1993. No ha desaprovechado la ocasión tampoco Borrell de lamentar la falta de unidad entre los 27, y cree que esa división recae precisamente sobre la voz de la UE en el exterior en torno a este conflicto, que parece mucho más endeble de lo que debería ser. "Cuando no hay posición común el Alto Representante no puede representarla, pero tiene que seguir trabajando para que los Estados miembros converjan en una posición que les permita ser una fuerza geopolítica en el conflicto", sentenció el dirigente español.

La comparecencia de Borrell se ha dado después de su viaje por Oriente Próximo, en el que no solo visitó Israel y Palestina, sino que también se reunió con otros actores de la región, con los que la UE quiere construir un marco "fiable" para que el conflicto no se extienda. Además, este mismo jueves será el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien viaje a ambos países para reunirse tanto con Benjamin Netanyahu como con Mahmud Abbas. Está previsto que el jefe del Ejecutivo, que hace esta visita ante la presidencia española del Consejo de la UE, traslade al primer ministro israelí la intención de España de reconocer oficialmente al Estado palestino.

Este lunes, además, la Comisión Europea concluyó que los fondos destinados a Palestina desde la UE no han servido para financiar a Hamás, o al menos no hay evidencias de que eso suceda. "Tras revisar nuestra ayuda financiera a Palestina, hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que el dinero se haya desviado para fines no previstos. La UE sigue siendo el mayor donante a los palestinos, y ahora se está trabajando en nuestro apoyo futuro teniendo en cuenta que la situación sigue evolucionando", resume el Ejecutivo comunitario.

Esta vía empezó a explorarse en medio de la polémica en los días posteriores a los atentados, cuando incluso el comisario europeo de Vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, aseguró que se iba a cortar la ayuda a los palestinos, algo por lo que tuvo que ser corregido por varios colegas y por la propia Ursula von der Leyen en las horas posteriores, explicando además la diferencia entre dos tipos de apoyo: la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo.

La Comisión Europea hará todo lo posible por aprovechar esta pausa para enviar ayuda humanitaria

En la Unión se ha celebrado, después de todo, el acuerdo entre Israel y Palestina para el alto el fuego. "Acojo con gran satisfacción el acuerdo alcanzado sobre la liberación de los 50 rehenes y la pausa en las hostilidades", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, muy criticada por algunas voces durante las últimas semanas por, dicen, mantener una posición mucho más cercana a Israel y no denunciar las posibles respuestas excesivas sobre Gaza. "Cada día que estas madres e hijos son rehenes de los terroristas es demasiado. Hago un llamamiento al terrorista Hamás para que libere inmediatamente a todos los rehenes y les permita regresar sanos y salvos a sus hogares", concluyó.

Al mismo tiempo, recordó que la UE es el principal donante de ayuda para Palestina, y ese apoyo se va a multiplicar por tres en los próximos meses. "La Comisión Europea hará todo lo posible por aprovechar esta pausa para enviar ayuda humanitaria. He pedido al Comisario Janez Lenarčič que incremente los envíos a Gaza lo antes posible para aliviar la crisis", añadió la jefa del Ejecutivo comunitario.

En la misma línea se pronunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Acojo con satisfacción el acuerdo para una pausa humanitaria en las hostilidades y la liberación de varios rehenes brutalmente tomados por Hamás. Esto da algo de esperanza a las familias devastadas de Israel y un respiro a los palestinos de Gaza. Es un momento que podemos aprovechar", sostuvo, en un mensaje por momentos más parecido al de Borrell que al de Von der Leyen. "Ahora, debemos redoblar los esfuerzos para traer de vuelta a casa a todos los rehenes restantes, intensificar la ayuda humanitaria y aprovechar este rayo de esperanza para encontrar una solución duradera y sostenible y una visión real de la paz que reconstruya el horizonte político", concluyó.