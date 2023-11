Bruselas concluye que "no hay evidencias" de que la ayuda de la UE a Palestina haya ido a parar a manos de Hamás

La UE no financia a Hamás. Esa es la conclusión a la que ha llegado Bruselas tras un estudio realizado que se inició después de los ataques terroristas sobre Israel del pasado 7 de octubre. "Tras revisar nuestra ayuda financiera a Palestina, hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que el dinero se haya desviado para fines no previstos. La UE sigue siendo el mayor donante a los palestinos, y ahora se está trabajando en nuestro apoyo futuro teniendo en cuenta que la situación sigue evolucionando", resume la Comisión Europea en un comunicado emitido este mismo martes. De esta forma, cierra la puerta que abrió al principio de la escalada.

