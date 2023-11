La familia de María Pombo, al desnudo en su nuevo documental: "Se quieren, pero también discuten"

A penas queda una semana para que salga a la luz Pombo, la docuserie de Prime Video donde la familia de influencers mostrará una cara totalmente nueva de su vida y su intimidad.

Tras meses de secretismo, el primero adelanto de la temporada ha mostrado que, además de mucho amor, también van a hablar de las partes más duras de los últimos meses.

Uno de los temas que más ha llamado la atención en el adelanto es el de la relación entre María Pombo y Pablo Castellanos, que llevan meses envueltos en rumores de crisis.

"En las redes sociales se idealiza muchísimo a las parejas", ha lamentado en el tráiler la creadora de contenido, mientras se observan unas imágenes de tristeza y enfado con su marido.

"¿Quieres que me vaya?", pregunta Pablo en un momento de entrevista donde no parecen muy cómodos el uno con el otro. Aun así, más adelante María defiende su relación. "Pablo me ha hecho confiar en mí misma", ha asegurado.

Como sea, podemos esperar "miserias y problemas", según ha revelado Víctor Pombo, el patriarca de la familia conocido como Papín. Parece que la familia no tiene problemas en llorar y gritar delante de la cámara, dando su opinión sin tapujos sobre maternidad o trabajo.

Una "familia normal" que abrirá las puertas de todos sus secretos el próximo 29 de noviembre en cuatro capítulos de 45 minutos que prometen dar mucho que hablar.

"Risas, llantos, confesiones y mucha, mucha familia. Porque hay cosas que son sagradas". Así lo han descrito desde la plataforma, que cada vez se ha hecho más popular por crear este tipo de documentales sobre famosos creadores de contenido españoles.