María Pombo habla sobre su matrimonio con Pablo Castellano: "Quiero que la gente sepa que no es perfecto"

María Pombo ha acudido al pódcast de Nude Proyect, presentados por los fundadores de la marca de ropa, para hablar del mundo de los influencers desde la perspectiva de una creadora con tres millones de seguidores.

La madrileña ha confesado que "cada vez comparte menos" y ha asegurado que se niega a mostrar cosas de su vida como "las peleas" con su marido, Pablo Castellano.

Tras descubrirse hace unos meses por casualidad que habían estado en crisis, ahora Pombo ha respondido dejando claro que no tiene "una relación perfecta".

"Tengo mis crisis, llevo ocho años y jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos", ha confesado con sinceridad.

"También nos queremos muchos y no podemos vivir el uno con el otro", ha reconocido: "Creo que es importante que la gente sepa que mi relación no es idílica". De hecho, también ha asegurado que se pelean "todos los días".

Por eso, prefiere dejarlo aparte de sus perfiles. Una decisión muy diferente a la que tomó el día de su boda, en 2019, cuando retransmitió la ceremonia.

Cuando le han preguntado por el evento, Pombo ha revelado sentimientos encontrados con el momento. "No me arrepiento porque fue un regalo a mis seguidores", ha comentado, asegurando que mucha gente empezó a seguirla en ese momento.

No obstante, "ese día yo no estaba al 100% en lo que tenía que estar", ha lamentado: "Era en directo y no estaba pensando en que me estaba casando con el hombre de mi vida".

"Estaba pendiente de que nada saliera mal y no hubiera nada polémico", ha recordado. "Me gustaría volver a repetirlo sin cámaras, pero no me arrepiento porque conecte con muchas personas", ha asegurado.