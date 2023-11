Lucía Pombo revela que tiene "un gusano activo" dentro del dedo del pie: "Siento cómo avanza"

Lucía Pombo ha dejado sin palabras a sus seguidores tras revelar que, lo que pensaba que era una picadura o una reacción alérgica, ha resultado ser un pequeño gusano que se ha adentrado en su pie.

La hermana de la influencer María Pombo contó en sus historias este fin de semana que había acudido al hospital por un "picor intenso en un dedo del pie".

Allí ha descubierto que se trata de "un gusano": "Noto cómo se mueve", ha comentado muy asqueada en su perfil, levantando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Me corto el dedo con el cuchillo jamonero, os lo digo https://t.co/E0MhvXC0zI — LorenaVanDerWoodsen (@Lorenamg5) November 19, 2023

En una imagen del pie donde se puede ver perfectamente un pequeño bicho dentro de su dedo, ha explicado que se trata de una Larva Migrans que deben matar con pastillas recetadas por el médico.

"Sigue activo", ha añadido: "No sabéis la grima que da sentirlo como avanza. Preferiría vivir en la ignorancia". No obstante, ahora que la noticia se ha hecho viral, todo el mundo está asustado ante una posibilidad de infección que muchos no sabían que existía.

Lucía Pombo viajó recientemente con sus familiares y amigos a Tanzania durante dos semanas. Por eso, pensaba que el dolor estaba relacionado con alguna picadura sucedida en el país africano.

Ahora, le toca esperar. En las últimas horas ha revelado que está tomando unas "pastillas para desparasitar por dentro", pero que son "bastante lentas". Mientras siente como "crece": "Intento no pensarlo, es lo que hay. Espero que se muera pronto", ha concluido la piloto.