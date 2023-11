Pilar Vidal revela que Pilar Rubio sí estaba invitada a los Latin Grammy: "No hay una buena relación entre ella y la familia Ramos"

La ausencia de Pilar Rubio en los Latin Grammy, celebrados el pasado jueves 16 de noviembre en Sevilla, han supuesto un gran revuelo en los medios de comunicación, sobre todo a raíz de comprobar que Sergio Ramos sí había estado en el evento de música.

Ante esto, los rumores de crisis entre la presentadora y el futbolista del Sevilla F.C. se dispararon y, este lunes, desde el plató de Espejo Público, Pilar Vidal ha aclarado en qué punto se encuentra el matrimonio.

"Pilar Rubio sí estaba invitada a la gala de los premios Latin Grammy, pero no quiso ir", ha comenzado la periodista que, además, ha apuntado: "Me dicen que no se van a separar, que el matrimonio es sólido y hay una serie de pactos indestructibles".

"Pero también me dicen que no hay buena relación entre Pilar y la familia de Sergio Ramos. Por eso, que Ramos haya vuelto a Sevilla no es de su agrado. Ella se había acostumbrado a lugares como Abu Dabi o París, donde estaba más cómoda...", ha agregado Vidal, a lo que Gema López ha completado: "Porque tenía lejos a la familia de él".