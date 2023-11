Una abogada aplaude el 'look' sencillo de Shakira: "No puedes llevar un reloj que cueste dos veces lo que gana el juez en un mes"

La deuda de Shakira con Hacienda se habría saldado, este lunes, al llegar a un acuerdo entre la cantante y la Fiscalía. La artista colombiana se ha sentado en el banquillo de los acusados, desde donde ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena de tres años de prisión, aunque no la cumplirá al no tener antecedentes penales.

Así, Shakira pagará una multa de 7,3 millones de euros tras haber estado acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y la Fiscalía pedía una condena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros por un total de seis delitos fiscales.

Por ello, la periodista de Espejo Público Laura Fa, desde las puertas de la Audiencia de Barcelona, ha apuntado que Shakira ha estado apenas 23 minutos dentro de la audiencia provincial, donde se ha presentado con un traje básico rosa pastel y unas grandes gafas de sol.

Por su parte, la abogada Cruz Sánchez de Lara ha apuntado: "Me imagino que no lleva reloj ni joyas porque tú vas a hablar de dinero y a decir que estás pasando un mal momento y no puedes llevar un reloj que cueste dos veces el sueldo que gana el juez en un mes. No puedes ir a hacer ostentación a un sitio donde la gente gana 3.000 y 4.000 euros".

Finalmente, Sánchez de Lara ha agregado que Shakira lo ha hecho bien porque "Hacienda es el enemigo que ninguno querríamos tener": "No se va a venir abajo, supo sacarle partido a un momento malo de su vida y lo hará bien".