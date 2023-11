Carta a los nuevos ministros

No sé si tendrán ustedes tiempo de leer esta carta entre recoger la cartera, montar el consejo y borrar tuits. Esto último lo digo porque a todos los que suben a la palestra del poder les sacan el pasado en redes, los chanchullos con Hacienda o cualquier vergüenza con la que forzar la dimisión. Tranquilícense que en este país la renuncia no se lleva y es raro que lo consigan, pero sí deben saber que esta legislatura las poltronas de Sánchez van a ser más incómodas que nunca.

Les propongo un juego: beber un chupito cada vez que alguien diga que este gobierno es de los más progresista de la historia. Lo histórico iba a ser la cogorza, de lo más tonta porque la frase es no es del todo cierta. El gobierno que ustedes encabezan, por mucha coalición con Sumar, depende de otros partidos a los que el progreso del país se la trae al pairo. Junts o ERC están esperando a que la broma de que se va a romper España se la tomen en serio, así que a ver cómo se lo montan ustedes para hacer con ellos políticas progresistas en un Estado en el que ni se reconocen.

Sánchez ha conseguido convencer a muchos de sus votantes (no todos han mordido el anzuelo) de que apoyarle incondicionalmente, pacte con quien pacte, es ser muy de izquierdas porque así podrá hacer políticas súper de izquierdas. Habrá que ver ahora cómo casan la reducción de la jornada laboral y reformas del palo con sus socios pijos de Junts y PNV. Pero que esta carta no va de tirar beef, para eso ya están los descerebrados franquistas de Ferraz que solo se representan a ellos mismos. Va de pedirles que ahora que ya tienen el poder den el Do de pecho. Algunos de sus excompañeros han sido expertos en pasar el rato tirando de objetivos cortoplacistas que no llevan a nada más que a hacerse la foto. Otros sí buscaron horizontes más ambiciosos hasta convertirlos en leyes, aunque luego tuvieran que cambiarlas porque las penas salían a reducir como les advirtieron.

Pero que el pasado, pasado está, y con Podemos fuera por la pataleta de Montero (al parecer, la única digna de representar a sus votantes) seguro que sale también del Gobierno ese tono bronco a lo Twitter que tanto le flipa al partido morado. Y a Oscar Puente, ahora al frente de Transportes. El caso es que espero que pillen ustedes los cargos con ganas de hacer lo que otros no consiguieron. Que Mónica García encuentre en Sanidad la fórmula para resolver las listas de espera. Que Díaz tenga tiempo entre Vicepresidencia y Ministerio de Trabajo para hacer algo con el 27,8% de desempleo joven y que Economía nos saque la espada de la inflación clavada por las guerras que no acaban. Aunque el marrón de verdad lo tiene Bolaños con Justicia que le toca dejar claro que todos somos iguales ante la ley después de la famosa amnistía. Total, que espero que la cartera traiga un buen paraguas porque tiene pinta de que va a llover como nunca.