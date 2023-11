Carmen Merina, la tiktoker conocida bajo la cuenta @rayomcqueer, se ha convertido en la creadora revelación de las últimas semanas, tras hablar de su trato a los clientes de la cafetería (enumerando las muchas cosas que le dan igual) y denunciar las condiciones de explotación en las que trabajaba.

Desde entonces, la mayoría de sus vídeos se han hecho virales y la cordobesa residente en Granada incluso acudió al programa de LaSexta Xplica, donde reveló que en la cafetería solo cobraba cinco euros la hora.

Un par de semanas después, anunció que la habían ascendido a encargada del local. No obstante, en las últimas horas ha revelado que ha sido despedida.

La empresa en vez de decir “vamos a aprovechar la viralidad de esta trabajadora para hacernos una lavada de cara y quedar de empresa guay” la despide. Poca visión tienen algunos pic.twitter.com/bovAOpt7lo — El marido que te estás perdiendo (@juandeque) November 19, 2023

En otro vídeo viral, ha explicado que, a raíz de sus vídeos, Recursos Humanos ha decidido que "no está contenta" con el puesto. Además, han presentado un "dossier enorme con pruebas" donde se ve a Carmen poniendo "algún descuento de más".

"Cositas que nos pasan a las que no somos tan herederas", ha explicado la tiktoker, que ha asegurado que no estaba muy devastada con la noticia. "Me iré a otro sitio a que me exploten de la misma manera", ha bromeado.

También, ha utilizado al vídeo para promocionarse: "Si alguien me quiere contratar para que luego haga un vídeo poniendo a parir su empresa...". Algo que parece que no va a ser necesario.

Recuerdo que la última vez que una camarera fue despedida de manera viral, al final se convirtió en la mejor artista española en los MTvEMA 2023 @badbixsamantha https://t.co/xeVpWBTL0M — Oskar Fanjul (@OskarFanjul) November 19, 2023

La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales y es evidente que la joven licenciada en Bellas Artes se ha convertido en una estrella de internet en España.

"Estamos haciendo famosa a la persona correcta", han comentado muchos usuarios que esperan que tras este despido dedique su tiempo completo a la creación de contenidos.

Desde hace un mes, según reveló en una entrevista en El País, forma parte de una agencia de representación y ha conseguido su primera campaña publicitaria. Ahora espera "vivir del cuento". Sin duda, no tendrá problemas. El púbico la quiere.