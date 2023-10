Nuevo vídeo de la camarera que se hizo viral quejándose de la precariedad laboral: "Mi jefe está en un yate con Amancio Ortega"

"Trabajo en una cafetería y estas son las cosas que me dan igual". Así comenzaba el vídeo en TikTok con el que Rayo McQueer se ha hecho viral esta semana.

En su publicación, esta joven camarera asegura que no le importa, entre otras cosas, que la gente entre al comercio en el que trabaja para ir al baño sin consumir.

Su honestidad, que por algunos fue entendido como mala actitud, ha sido muy comentada en las redes sociales pero ¿cuál era el verdadero mensaje que ella quería transmitir?

Después de varios días y tras haber aparecido en los medios de comunicación, el vídeo tiene más de 280.000 reproducciones pero, ahora, viendo que el mensaje no ha calado, Rayo McQueer ha subido otro vídeo explicando sus porqués.

"¿Qué hago con 600 euros al mes?"

"Yo te estoy diciendo que cobro 5€ la hora y lo que más te escandaliza de toda la situación es que yo deje entrar a alguien al servicio sin consumir" dice la tiktoker visiblemente molesta.

"Yo me quejo de que no me pagan bien. Se trabaja demasiado y me pagan muy muy poco" añade esta joven que justifica su apatía criticando la precariedad de algunos profesionales de la hostelería.