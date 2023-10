La comentada opinión de la trabajadora de una cafetería: "Me da igual que no bebas y no comas, como si te traes un McDonald's"

No es la primera vez que alguien que trabaja en una cafetería se queja públicamente de sus condiciones salariales. En el caso de la usuaria de TikTok Rayomcqueer, sin embargo, lo más llamativo ha sido la actitud despreocupada con la que afronta en su día a día la "precariedad laboral" que experimenta en su cafetería.

"Me viene un cliente y me dice que le he cobrado de menos por el tamaño del café, porque es grande y ha pagado uno pequeño", comienza a decir la joven en un vídeo que, actualmente, acumula más de 100.000 reproducciones en la plataforma. Ante esta situación, se sincera: "Me da igual, llévatelo porque si fuese por mí cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba entera".

En esta larga lista de situaciones a la que ha titulado "cosas que me dan igual versión precariedad laboral", la joven también ha revelado que tampoco le importa darle otro café a los clientes cuando a estos se le cae. "También me da lo mismo que no hayas consumido para entrar al baño. Entra al baño si tienes que ir, no me debes un café ni una botella de agua, que hay gente que me la compra", relata.

Este es también el desinterés que siente cuando un cliente se sienta en una mesa sin consumir "absolutamente nada": "Yo te voy a dar un vaso de agua y me da igual que no bebas y no comas, es que como si te traes un McDonald's".

Y es que, a pesar de que estas situaciones puedan poner en peligro la viabilidad del negocio, la joven asegura que le da igual todo, pues, al final del día, va a seguir cobrando solamente 5 euros por cada hora.