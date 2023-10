La broma pesada del cliente de un 'escape room' a uno de sus trabajadores: "Pensó que era divertido que yo intentase escapar"

Los escape rooms son actividades más que habituales y con una creciente popularidad. Ponen a prueba la inteligencia, velocidad mental y capacidad de deducción, entre otras cosas, a la par de que ofrecen un original entretenimiento. De hecho, hay muchos fanáticos de este tipo de planes y son verdaderos expertos, ¿pero cómo de habilidosos son los propios trabajadores?

"En casa del herrero, cuchillo de palo", dice el refrán. Y parece que se aplica en Amazing Escape Room, un local de Montgomeryville (Pensilvania, Estados Unidos) en el que quedarse encerrado en el local provoca una gran frustración al mánager, Nathaniel Witschi.

Así se pudo ver en un vídeo de las cámaras de seguridad que, aunque son del pasado 26 de agosto, se han viralizado recientemente. En las imágenes se ve a un cliente saliendo a toda prisa del establecimiento y bloqueando las puertas con una especie de candado.

Tras él llega Nathaniel Witschi, el empleado de 22 años que aparece corriendo para intentar pillarle, pero no lo consigue y comienza a empujar la puerta y maldecir, completamente frustrado.

"Este chico pensó que era muy divertido hacerme 'escapar' de nuestro escape room", se puede leer en el vídeo, compartido en redes por la agencia SWNS.

Por su parte, un portavoz de Amazing Escape Room aseguró a los medios que el cliente era un conocido de la empresa y que no es la primera vez que hace esto. Además, contaron que no hubo ningún daño en la tienda, por lo que no iban a tomar ninguna medida y se lo tomaron como una broma.