Feijóo exige a Sánchez que "no levante muros" y pide a los españoles "no tener miedo" a defender España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado presente este sábado en la multitudinaria manifestación convocada en Cibeles para protestar contra la amnistía pactada entre PSOE y secesionistas catalanes a cambio de la investidura de Pedro Sánchez como presidente, al que Feijóo ha pedido que no "levante muros".

Feijóo ha apelado a los "miles o millones de socialistas que no han votado a este Gobierno, que no han votado la amnistía, la ruptura de la independencia judicial ni para hacer un muro que divida a los españoles".

El líder de la oposición denunció el "fraude de que se vota una cosa en las urnas y se hace otra cosa en el Congreso", y dijo que compartía con los miles de asistentes las "ansias por volver a la convivencia, al Estado de derecho y denunciar cualquier tipo de fraude, de humillación en que lamentablemente se está enfocando esta legislatura".

Feijóo mostró su temor a que cada vez se leen "informaciones más preocupantes", ya que "quedó acreditado" que el PSOE y los secesionistas llevaban negociando desde marzo, tal y como confesó una de las manos derechas de Sánchez, Santos Cerdán.

Otro asunto que preocupa a Feijóo es que Junts y el PNV ya han registrado solicitudes de creación de comisiones de investigación sobre la llamada 'Operación Cataluña' y los atentados yihadistas en Cataluña "que atentan a la independencia de los jueces", pese a lo que había prometido el PSOE.

"Se nos dijo que Puigdemont era un prófugo y ayer el PSOE lo calificó de exiliado", destacó también el presidente del PP.

Según Feijóo, nos encontramos en un "un momento muy complicado para nuestra democracia", y dijo que "las alertas están encendidas, porque una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón".

A su juicio, en el PSOE "saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo" y pidió al Gobierno que "no levanten muros e intenten aislar, no sólo a los políticos, sino a los más de once millones de habitantes que hemos dicho que no a este tipo de Gobierno", y que "no jueguen con la convivencia ni tensionen la sociedad".

Por su parte, como líder de la oposición, Feijóo prometió "no defraudar" a los españoles ni "tener ningún tipo de miedo".

"Allá el Gobierno y sus socios", prosiguió Feijóo, que se mostró dispuesto a denunciar siempre el "humillar a un país, engañar a un país y cometer un fraude en el que se vota una cosa en las urnas y se hace otra cosa en el Congreso", y concluyó prometiendo que no permitirá volver a "caer en la tentación de que una minoría le imponga a una mayoría su voluntad".