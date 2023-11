El título de esta columna es un grito de origen futbolístico que todavía puede escucharse en muchos campos y que es un canto a la esperanza, un maquillaje y una forma tribal de persuasión. Suele utilizarse desde dentro del propio equipo o desde la barrera para animar al jugador a disputar un balón que parecía complicado, pero del que aún se puede rascar algo.

Hay jugadores que pegan un patadón hacia arriba y gritan la frase con una entonación de pastor que llama al orden a la oveja negra. Quieren darle a su acción, expeditiva y rupestre, una supuesta intencionalidad estratégica. Esta frase tiene otra variante, más corta y directa, afirmativa y ágil, como un comercial humanitario con chaleco de los que te paran por la calle, que es el sabio y preciso "aún vale".

Salgo a la calle después de jugar ayer un partido en el que escuché varias veces la frase a un jugador del equipo rival. Casualmente, en una de las jugadas en las que lo gritó, nos marcaron un gol. Veo a Pedro, el portero, gran tipo, trabajador, sonriente que tiene el jardín hecho un edén. Veo a Manolo, que sobrevive con una sonrisa en la papelería, luchando contra la competencia feroz del chino, la tablet y el tiempo. Hay unos tipos colgando de cuerdas en la casa de enfrente que gritan y ríen como si no se jugaran la vida mientras arreglan la fachada.

El de la tienda de ventanas sale a fumar mientras cierra un acuerdo. Las de la clínica veterinaria pasean algún perro renqueante por la acera y se dejan el alma en su trabajo. No sé si son social demócratas, liberales, comunistas, de VOX o anarquistas, pero los veo bien. No se parecen nada a lo que vimos en la investidura. Creo que la convivencia entre todos aún puede ser buena y que no vamos a entrar en la riña de disputa triste y barriobajera, que no nos vamos a meter en trincheras o vamos a poner muros -qué mala metáfora eligió el presidente- como, al parecer, algunos quieren que hagamos.

Me viene a la mente la palabra "autogestión" como idea de fondo y como tentación de olvidarse de todo y distanciarse un poco más de la política que, lejos de solucionar los problemas al ciudadano, se los agrava y le ofrece morder la manzana con el veneno del rencor. Creo que hay que repensar ese dogma raro que dice que la política es un reflejo de la sociedad. Hay que profundizar en eso y ver si es cierto. Voy a empezar a pensarlo. Aún puede ser buena.