Miguel Bosé estalla contra Pedro Sánchez y apoya las manifestaciones en Ferraz: "La traición se paga pronto y muy cara"

No son pocas las veces que Miguel Bosé ha mostrado su postura sobre determinados temas, más allá de la música. Si ya dio su controvertida opinión sobre la Covid-19 y también consideró que "en la Transición había más derechos que ahora", ahora ha hablado de la actualidad política para proclamarse en contra de la amnistía.

El artista publicó en Instagram este martes, mismo día de la primera sesión de investidura, un vídeo en el que se veían declaraciones pasadas de políticos socialistas que criticaban la amnistía. En él, escribió un texto donde se dirigía muy duramente contra Pedro Sánchez.

"La traición se paga, y se paga pronto y muy cara. Aquí tenéis una muestra de lo poquísimo, por no decir nada, que le importamos al Gobierno de Sánchez y a toda su camarilla", opinó. "Pero arrieros somos".

"Apoyo absoluto e incondicional a toda la gente que baja a diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país. Siempre", añadió en su post, que recibió centenares de comentarios a favor y en contra de su opinión.

Pero, además, compartió otro vídeo de la entrevista de Josep Pedrerol en El hormiguero para declarar que coincidía totalmente con su opinión: "Escuchad bien. Esto está en el corazón de todos los españoles. ¡Gracias, grande!".

En el fragmento del programa, Pablo Motos se le pregunta al periodista sobre su opinión, "como catalán", sobre la amnistía. "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar", respondió, tajantemente, el presentador de El chiringuito de jugones.

"Me acuerdo del 1 de octubre (de 2017), el referéndum que se montó, recuerdo pasarlo mal discutiendo con la familia sobre política. Dividieron a la sociedad en dos: el que era independentista y el que no era. No quiero volver a eso. Y ahora se ha trasladado a España", opinó el entrevistado.

"No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos", añadió, momento en el que el público empezó a aplaudir. "Condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña. Yo soy catalán, ¿pero cuándo van a arreglar el tren en Extremadura?".

"Me siento catalán y español, y no quiero que cuando me vean a mí piensen que soy insolidario con el resto. Los catalanes no son insolidarios, son los independentistas", continuó Pedrerol.

"El conflicto había acabado, el independentismo perdió votos. Ya no se hablaba de referéndum en Cataluña", aseguró. "Pienso en el parlamentario socialista del Congreso de Castilla La Mancha, de Andalucía, de León... ¿Va a votar a favor de la amnistía? ¿De que Puigdemont y esos otros 300 no sean juzgados?".

"La política es para ayudar a la gente, para ayudar al pueblo, no para perjudicarle", defendió el entrevistado de Pablo Motos. "Pedro, si me estás viendo: tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles y el jueves".