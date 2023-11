Dabiz Muñoz, el esposo de Cristina Pedroche, confiesa un secreto sobre su propia tradición con los vestidos de las Campanadas

Aunque aún sea noviembre, ya se empiezan a preparar todos los detalles para la noche más importante del año, Nochevieja. Especialmente las Campanadas son un momento mágico en el que se despiden los doce meses para dar la bienvenida a un nuevo año lleno de ilusión, y, como no podría ser de otra manera, en Antena 3 contarán de nuevo con Cristina Pedroche.

La periodista, o más bien sus vestidos, se han convertido ya en una tradición moderna de la cadena. Todas las miradas están puestas en el traje con el que la de Vallecas sorprenderá en la Puerta del Sol. Y es que, cada año, el traje es aún más llamativo, por lo que las expectativas están al máximo.

Aunque no solo Cristina se pone estos sorprendentes estilismos. Y es que, allá donde esté ella, está su marido y padre de su hija Dabiz Muñoz. El chef tiene su propia tradición, la de lucir el mismo traje que su mujer al año siguiente. Algo que, debido a su complexión, no siempre ha sido fácil, como así ha explicado a Europa Press.

"Ahora hay dos eventos importantes. Está el evento de Cristina el día 31, pero está el mío el 30 por la mañana. Pero mira, yo creo que este año llego en forma, llego fino, porque ha habido años en los que me ha costado mucho ponerme el vestido", ha explicado entre risas en la presentación de su muñeco en el Museo de Cera de Madrid.

Como así ha confesado, no siempre ha sido fácil poder lucir la misma ropa que la presentadora y ha tenido que hacer "trampa": "Recuerdo un par de años o tres que no me cerraba la cremallera por detrás y había que hacer un poco de trampa para que pareciese que lo llevaba puesto bien".

Sobre el traje de este año, el cocinero no ha dado ninguna pista, aunque sí que ha querido dejar claro que es "espectacular": "La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es un trabajo muy creativo, yo creo que la gente fliparía si viesen todo lo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual".

Pero, no solo por el traje, también es muy importante el mensaje que lanza. En el momento de máxima audiencia, Cristina hace siempre un llamamiento reivindicativo por la sociedad, por lo que está deseoso de que llegue el gran día: "Tiene un mensaje superbonito y superpotente. Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda".