La conformación del nuevo Gobierno PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez ha tenido eco en la Asamblea de Madrid. Mónica García (Madrid, 1974), hasta ahora líder de Más Madrid y de la oposición regional a Isabel Díaz Ayuso, abandona la Cámara de Vallecas para ser ministra de Sanidad. Con el anuncio de su incorporación al nuevo gabinete se acaban las quinielas que llevan semanas situando a García en este puesto y se abre una nueva etapa en el principal partido de izquierda madrileña.

Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense y anestesista en el hospital público 12 de Octubre, Mónica García accedió a la primera línea de la política madrileña en 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de coronavirus. Su perfil sanitario despuntó en medio de la grave crisis y se convirtió en un contrapeso de Díaz Ayuso que fue tomando cuerpo con el paso de los meses hasta que en la primavera de 2021 fue confirmada como número 1 de las listas de Más Madrid en las elecciones anticipadas del 4 de mayo de ese año.

Su primera experiencia como cabeza de lista fue muy positiva. Su partido pasó de ser la cuarta fuerza de la Asamblea con 475.672 (el 14,69% de los emitidos) y 20 escaños a convertirse en el segundo partido más votado con 619.215 apoyos (16,99%), 143.543 más que dos años antes. Más Madrid, que había nacido como una escisión de Podemos tan sólo dos años antes, se lograba hacer con la jefatura de la oposición madrileña consumando el 'sorpasso' al PSOE por la mínima (les separaron 6.593 votos) y empatando a 24 escaños.

Pero García no llegó a la jefatura de la oposición madrileña de la nada. La líder de Más Madrid capitalizó su bagaje profesional como médica de la sanidad pública y sus cuatro años (de 2015 a 2019) como portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea regional. También sumó su trabajo y compromiso con la Marea Blanca, el movimiento que hizo frente y protestó contra los recortes en la Sanidad madrileña que ejecutó el PP en los años posteriores a la crisis económica de 2008.

La nueva ministra de Sanidad ha estado durante años compaginando sus responsabilidades como diputada regional con su puesto de anestesista en el hospital 12 de Octubre pero en los últimos tiempos se ha centrado en su faceta política. Su relación con Sumar y con su alma máter, Yolanda Díaz, se ha intensificado en los últimos dos años. Ambas se sentaron junto a Ada Colau, Mónica Oltra y Fátima Hamed en el acto 'Otras políticas' que se celebró en Valencia en noviembre de 2021 y que es considerado por algunos como el germen del movimiento Sumar que concurrió por primera vez a las elecciones del pasado 23 de julio.

Mónica García ha exhibido sintonía personal y proyectos comunes en los últimos meses con Yolanda Díaz y llega al ministerio, seguro, con un buen número de ideas e iniciativas que poner en marcha porque es una convencida de que la política es un vehículo para mejorar la sociedad. Así lo reconocía en su libro 'Política sin anestesia', publicado en mayo de 2022 y que narra en primera persona el largo camino que la llevó del quirófano a la Asamblea de Madrid.

"La de mañanas que me he despertado haciéndome esa pregunta: '¿Esto merece la pena?'. Y la de relatos, artículos, crónicas, ensayos, biografías, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que me recuerdan que sí, que no solo merece todas las penas, sino que sería una verdadera pena que a nadie se la mereciera. Merece la pena hacer uso del poder transformador de la política como herramienta real de cambio social", dejó escrito la nueva ministra de Sanidad.