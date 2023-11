Madrid usará la IA en diagnósticos médicos, pruebas de cáncer de mama y dermatología

La Inteligencia Artificial (IA) ocupará cada vez más protagonismo en la sanidad madrileña. Algunas de las aplicaciones que la Comunidad de Madrid dará a esta tecnología se enfocan en los diagnósticos clínicos, el cribado de cáncer de mama, la teledermatología o las urgencias hospitalarias, según se recoge en el proyecto de Presupuestos de 2024. Estas iniciativas se unen a los que están ya en desarrollo, como el programa para la detección de enfermedades raras implantado en los centros de Atención Primaria de la región.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, asegura que esta tecnología es una pieza fundamental para avanzar hacia un modelo sanitario "que apuesta por una atención preventiva, más proactiva y predictiva". En esta línea, la Inteligencia Artificial se aplicará en el desarrollo de un sistema avanzado que permita analizar los datos en tiempo real, lo que ayudará a los profesionales en la toma de dediciones, posibilitando "la implementación efectiva de la medicina personalizada y de precisión", según se explica en el proyecto presupuestario.

"La Inteligencia Artificial ayuda a identificar patologías muy específicas y a priorizar los recursos a utilizar en función de la anomalía y su gravedad", aseguraba Matute. Por medio de la aplicación práctica de la tecnología se pueden mejorarlos las pruebas y análisis, como en el caso de los cribados de cáncer de mama. Para 2024 se comenzará a utilizar estas herramientas en "la mejora en el diagnóstico y en la capacidad de resolución de las pruebas de cribado".

Además, se espera ampliar la población diana a la población de mayor edad para estas pruebas diagnósticas, que se empezará a recomendar para las mujeres de entre 45 y 75 años. El Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal incluirá una unidad de apoyo para el aumento de las consultas. También se espera concluir las mejoras en la digitalización y automatización de las citas.

En el terreno de la dermatología, la Consejería de Sanidad trabajará para finalizar el sistema de atención telemática que ofrece el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que permitirá, según se explica, mejorar la asistencia y reducir demoras. Para ello, se planea en el proyecto presupuestario realizar una "implementación de la IA en algoritmos diagnósticos que mejoren la atención coordinada de procesos asistenciales".

Entre los centros que aplicarán esta tecnología se encuentra el Hospital Universitario Puerta de Hierro que contempla consolidar esta herramienta en sus unidades de dermatología y de urgencias hospitalarias. En el Hospital Universitario de Getafe se busca que sus profesiones tengan mayor formación y acceso a estas herramientas que se han incluido a la práctica clínica diaria en especialidades como Oftalmología, Dermatología y Radiología. Otros centros como el Hospital Universitario Puerta de la Princesa o el Infanta Leonor también incluyen proyectos para impulsar la IA.

Juntos a estas novedades, la Comunidad de Madrid ha lanzado ya aplicaciones de la IA como el proyecto piloto DxGPT para la detección de enfermedades raras. Además, se espera lanzar una nueva aplicación en la que los madrileños puedan consultar información médica desde una fuente fiable, esta herramienta contará con un chat bot que resolverá dudas.

La aplicación de esta nueva tecnología al campo de la salud también implicará endurecer los sistemas de protección, para asegurar la confidencialidad de los datos del paciente. Para poder brindar esta seguridad, desde la Consejería de Digitalización, quien colabora con Sanidad en muchos de estos proyectos, detallan que antes de lanzar cualquier aplicación médica comprueban que no requiera información personal, "si no es así, no la implementamos hasta que se pueda garantizar el anonimato".