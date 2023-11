Soldados israelíes asaltan el hospital Al Shifa de Gaza tras varios días de asedio

"¿Recordáis cuando nos dijeron que no invadiríamos Gaza? Lo hicimos. Nos dijeron que no llegaríamos a la Ciudad de Gaza. Llegamos. Nos dijeron que no entraríamos en Al Shifa. Entramos". Tras varios días de asedio al hospital Al shifa, las tropas de Israel ya se encuentran dentro de las instalaciones. Así lo ha confirmado el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha querido recordar desde una base de entrenamiento en Zikim, cerca de la frontera gazatí, que su Ejército está cumpliendo las promesas y el cerco sobre Gaza es cada día más estrecho.

Según Tel Aviv los soldados israelíes habrían llevado a cabo en el interior del hospital una "operación selectiva". Según Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí, las tropas "encontraron artefactos explosivos y células terroristas" y se enfrentaron a miembros de Hamás a los que abrían matado. Durante los días de asedio se habían producido enfrentamientos en las inmediaciones del centro sanitario, ya que, según Israel, el grupo islamista tiene en el hospital un centro de mando. Por el momento solo se ha reconocido haber encontrado armas, aunque aseguran que en las próximas horas sacarán a la luz pruebas que demostrarán el uso de Hamás, incluida una red de túneles en el subsuelo.

Por su parte, Hamás niega haber usado el hospital y afirma que esta narrativa "respaldada por la Casa Blanca" ha propiciado "una nueva masacre contra civiles". La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por el grupo islamista, ha asegurado que las tropas israelíes entraron con tanques, explosivos, drones y soldados fuertemente armados, "disparando en su interior", lo que constituye un "crimen de guerra". El director general de hospitales de Sanidad, Mohamed Zaqout, ha indicado que los soldados han interrogaron "durante horas" en salas laterales a varios médicos del hospital y que abrieron fuego contra quienes abandonaron el complejo.

La información que sale del hospital es escasa y el bloque a la entrada de medios internacionales por parte de Israel complican la verificación desde el terreno. Medios palestinos apuntan a que al menos 200 personas estarían detenidas, entre personal médico y evacuados. Además, el director del complejo médico Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, afirma que el Ejército israelí está desplegado en varios edificios del recinto, incluido el departamento de diálisis; y que el personal médico no puede acceder a la farmacia para suministrar medicamentos a los pacientes, ya que "la ocupación dispara a todo lo que se mueve".

El hospital Al Shifa se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace días. Se estima que hay unos 2.000 desplazados y 650 pacientes, entre ellos 22 en cuidados intensivos y 36 bebés prematuros. Precisamente en la mañana de este miércoles el Ejército israelí compartió fotografías y vídeos entregando "incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos". Así mismo, sus canales de difusión han asegurado haber facilitado las evacuaciones del hospital. Algo que Hamás niega.

#Israel llevó hoy ayuda humanitaria incluyendo incubadoras, insumos médicos y comida para bebés, al hospital Shifa en #Gaza.



Esto como parte de nuestro operativo preciso contra la infraestructura de la organización terrorista Hamas que utiliza los hospitales de Gaza como…

Un plan de 10 puntos para frenar el conflicto

La bombardeos de Israel -que comenzaron el pasado 7 de octubre tras un ataque masivo de Hamás que dejó en torno a 1.400 israelíes muertos y 240 secuestrados- han provocado más de 11.300 muertos y 29.200 heridos, según la propia organización islamista. La situación humanitaria se ha vuelto crítica y el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha presentado este miércoles un plan de diez puntos para poner fin a lo que considera una "carnicería".

Algunos de los puntos del documentos son facilitar los esfuerzos de las agencias de ayuda para entregar un flujo continuo de convoyes de ayuda de forma segura; abrir pasos fronterizos adicionales para la entrada de camiones comerciales y con ayuda, incluido el de Kerem Shalom; y permitir a la ONU, otras organizaciones humanitarios y entidades públicas y privadas acceder a combustible en cantidades suficientes para entregar ayuda y dar servicios básicos.

Así mismo, Griffiths ha pedido "expandir el número de refugios seguros para desplazados en escuelas y otras instalaciones públicas en Gaza, así como garantizar que son zonas seguras durante las hostilidades". Por último, ha pedido "un alto el fuego humanitario para permitir que los servicios básicos y el comercio se reinicien".