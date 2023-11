Cientos de personas se manifiestan frente al Congreso: "Si Sánchez hubiera ganado las elecciones, le respetaría"

"Si Sánchez hubiera ganado las elecciones, le respetaría, aunque no es de mi devoción", declaraba este miércoles por la mañana Delfín, uno de los manifestantes que se han congregado en la plaza de Neptuno frente a un Congreso de los Diputados completamente vallado en el hoy tiene lugar el debate de investidura. Varios centenares de personas han salido a protestar contra lo que consideran un "golpe de Estado" de Pedro Sánchez, a quien han llamado traidor, felón, cobarde e incluso "hijo de puta". El propio Delfín, que a sus 80 años ha acudido a Neptuno desde Villaviciosa de Odón, considera que el candidato a la investidura es un "dictador", un "tiparraco". "Comprenderás que es para estar cabreado. No ha ganado las elecciones y no ha hecho más que daño a España", ha denunciado el protestante en testimonios recogidos por 20minutos.

Testimonio de Cristina, una manifestante que comenta la investidura y la amnistía pactada por Sánchez en las cercanías del Congreso. Testimonio de Cristina, una manifestante que comenta la investidura y la amnistía.

Otra manifestante, Cristina, se ha decidido a participar en la movilización de esta mañana para mostrar su desacuerdo con "la barbaridad" que está haciendo Pedro Sánchez. "Esto no se trata de partidos, se trata de España. Tenemos que estar unidos ante esto, que es una vergüenza", ha reivindicado desde la congregación. Junto a ella, un grupo de tres jóvenes madrileños mostraba su indignación contra el "mercadeo" del candidato Sánchez, a su juicio será investido "en contra de los intereses de España" por "siete votos", los que Junts ha acordado darle a cambio de una ley de amnistía, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat y otras concesiones.

Testimonio de Elisa, una manifestante que comenta la investidura y la amnistía pactada por Sánchez en las cercanías del Congreso. Testimonio de Elisa, una manifestante que comenta la investidura y la amnistía.

"Hemos venido pacíficamente, porque queremos defender la unidad de España, queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, queremos dejarles un país unido", explicaba por su parte Elisa, otra de las presentes, que vestía a modo de capa una bandera de España. Haciendo hincapié en su rechazo a la violencia, Elisa se ha manifestado para reivindicar "un país democrático con separación de poderes" y defender la Constitución. "Le pedimos a este señor que si no tiene vocación de servicio a la ciudadanía, él y todos sus compañeros del PSOE que se han llenado la boca de decir que la amnistía no cabía en nuestra Constitución, que se retracten".

Testimonio de Florentino, un jubilado que comenta la investidura de Sánchez en las cercanías del Congreso. Testimonio de Florentino, un jubilado que comenta la investidura en las cercanías del Congreso.

Annette y Lola, dos madrileñas, han acudido también a la protesta "para que Puigdemont no venga a España" y para "apoyar a los jueces y a los fiscales y que haya una independencia de los tres poderes". La movilización ha comenzado poco antes de las 11 horas con la llegada de unas decenas de manifestantes y ha llegado a congregar a más de un centenar. Entre ellos estaban varios jóvenes de una organización llamada Junta Democrática, liderada por Rubén Gisbert, que se posiciona en contra de la Constitución Española.

También se han dejado ver a partir de las 12 del mediodía algunos representantes de Revuelta, una de las plataformas convocantes de las movilizaciones de los últimos días en la calle Ferraz, que han iniciado toda una serie de cánticos contra Sánchez, contra sus socios, contra la prensa e incluso contra los policías allí presentes. Las protestas continuarán previsiblemente a lo largo de la tarde y a partir de las 19 horas se celebrarán también en Ferraz, como cada noche desde hace 12 días.