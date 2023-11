El Gobierno contradice al INE y estima que las horas trabajadas han crecido un 7% desde 2019, cinco veces más que lo que dice la EPA

La Seguridad Social se ha sumado al debate sobre las horas que se trabajan en España con una nueva estadística que contradice lo que, hasta ahora, establecen los datos del INE. El ministerio que lidera José Luis Escrivá se basa en los datos que maneja sobre cotizaciones sociales para afirmar que las horas efectivas trabajadas en España (descontados ERTE, bajas y demás) han crecido un 7,3% desde el cuarto trimestre de 2019. En cambio, los datos que proporciona el INE a través del PIB o de la Encuesta de Población Activa (EPA) hablan de que las horas que se trabajan en España han repuntado entre un 1,2 y un 1,4% desde la irrupción del coronavirus.

La Seguridad Social publicó el martes una nueva estadística con su propio cálculo de horas trabajadas basado en las cotizaciones sociales. La serie se remonta a 2019, por lo que es imposible comparar con datos prepandemia. No obstante, los resultados obtenidos hasta finales de 2021 coinciden en líneas generales con los datos del PIB y de la EPA hasta esa fecha. Sin embargo, a partir de 2022 se abre una brecha entre las dos series que se fue ensanchando y que aún no se ha cerrado.

Esa tendencia similar hasta 2022 es una de las razones que emplea Seguridad Social para defender que sus datos son robustos. El otro argumento que se esgrime es que su información coincide con las cifras de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica también el instituto estadístico. En este caso, la similitud es lógica dado que la ETCL obtiene su información de las cuentas de cotización de la Seguridad Social.

Horas trabajadas desde la pandemia según el INE y la Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL

La polémica está servida y la cuestión no es baladí. Las horas trabajadas son una variable fundamental a la hora de estimar el PIB. Si la medición que hace el INE no estuviera reflejando la realidad —como parecen sugerir los datos de Seguridad Social— sería lógico pensar que el PIB real es también mayor de lo que marcan los datos. Así lo creen todavía algunos analistas, que opinan que la revisión al alza acometida por el INE en septiembre se quedó corta.

No obstante, la cuestión es compleja. En primer lugar, porque las reglas de la contabilidad nacional (el sistema para calcular el PIB) que se usan en todos los países de la UE dejan claro que la referencia para medir las horas trabajadas en el PIB debe ser la EPA. La norma deja claro que las horas efectivamente trabajadas "no se derivan de conceptos administrativos o jurídicos", como es el caso de la nueva estadística, que no deja de ser un registro administrativo. Los datos de Seguridad Social dejan fuera a los autónomos, al resto de regímenes especiales de cotización y a los trabajadores de la economía sumergida. Elementos que la EPA, que no deja de ser una encuesta, sí contempla.

En parte, esta diferente composición podría explicar la divergencia entre los cálculos del INE y los de la Seguridad Social. Otra de las hipótesis es la posibilidad de que una parte de la economía sumergida haya aflorado durante la pandemia. Si esto hubiera ocurrido así, la Seguridad Social estaría notando un aumento de horas trabajadas "legales" (es decir, cotizadas) de personas que antes trabajaban en negro, pero que el INE ya detectaba porque también mide la economía informal.

La decisión de Seguridad Social de publicar su propio indicador sobre una variable que ya mide el INE no es el primer desencuentro que se produce entre el Ejecutivo y la oficina estadística esta legislatura. El INE, que jurídicamente es un organismo autónomo bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Económicos, ha sido cuestionado en varias ocasiones, por distintos miembros del Ejecutivo. En especial los datos del PIB y la medición del IPC. La presión forzó la dimisión del anterior presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, que fue remplazada al frente del organismo por Elena Manzaner a propuesta de Economía.

La incógnita de las horas trabajadas

Las horas trabajadas se han convertido en una de las grandes incógnitas de la recuperación económica pospandémica. Mientras que el número de trabajadores que hay en España ya está claramente por encima del registrado a finales de 2019, las horas que se trabajan apenas rebasan el umbral anterior al coronavirus.

Los expertos han propuesto algunas hipótesis que podrían explicar que se haya roto esta tendencia, como la ya mencionada afloración de economía sumergida o el aumento de horas no trabajadas por bajas médicas. También es posible que realmente la EPA no esté captando bien el aumento de las horas trabajadas que sí se ve en los registros de la Seguridad Social. Pero todavía no existe un consenso claro sobre cuáles son los motivos que hay detrás de este cambio de tendencia.