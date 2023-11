Bertrand Ndongo zanja los rumores sobre su muerte: "¡Estoy vivo! Me ha llamado llorando gente que se lo ha creído"

Bertrand Ndongo, activista político y afiliado a Vox, se ha visto obligado a subir un vídeo a su red social X, antes Twitter, desmintiendo los rumores sobre su muerte que se han extendido durante los últimos días. En concreto, durante las protestas contra la aprobación de la ley de la amnistía donde algunos manifestantes aseguraban que la Policía había "sacrificado y matado" a Ndongo.

"El negro está más vivo que nunca", ha espetado el camerunés en su cuenta de X para zanjar los rumores. "Yo no sé a qué ha venido la coña. Tengo el teléfono petado, ayer la gente llamándome llorando y cuando les he respondido se han asustado porque realmente creían que había muerto. Los que me queréis muerto, esperad sentados o tumbados".

Todo se remonta a hace unas semanas, cuando arrancaron las protestas ante la sede del PSOE por la ley de la amnistía. Fue entonces cuando el exasesor de Vox rescató en su red social un vídeo de una de sus detenciones de 2022 en el que decía lo siguiente: "Cuando eres negro y eres de derechas, la izquierda aplaude eso que ellos mismos llaman 'abusos policiales. Algunos me siguen mandando este vídeo alabando la actuación policial".

Algunos usuarios de esta red social distribuyeron capturas del vídeo para hacer creer, suplantando formatos de periódicos oficiales, que las imágenes eran actuales y referentes a las manifestaciones contra los acuerdos de investidura. En estas publicaciones calificaban a Ndongo del "George Floyd español" y lamentaban su muerte, asegurando que los agentes lo habían "sacrificado por la causa en Ferraz".

De hecho, otras cuentas de Twitter, como La SED (@La__SED), que parodia a Cadena Ser, publicó un video de archivo de una ambulancia con un audio antiguo en el que el activista aseguraba sentirse "muerto vivo".

Así, el rumor cogió fuerza en redes sociales y algunos usuarios han terminado falseando stories, como uno de Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, en los que el futbolista 'lamentaba' la muerte del defensor de VOX, lo comparaba con George Floyd y acompañaba el stories con los hashtags #saynotoracism y #blacklivesmatter.

Este martes, varios simpatizantes y seguidores del activista han llevado flores en señal de pésame a la plaza donde suele grabar sus vídeos. Después de que Ndongo haya confirmado en redes que "sigue con vida", los usuarios no han tardado en titular su reaparición como una 'resurrección'.