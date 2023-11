Milagros López, con distonía: "La enfermedad nunca me ha impedido desarrollar mi proyecto de vida, pero sí lo ha dificultado"

En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, hay unas 20.000 personas con distonía, un trastorno del movimiento muy incapacitante, pero también muy desconocido, a pesar de ser el más prevalente después del párkinson y del temblor esencial.

Este desconocimiento de la enfermedad provoca una falta de investigación y, como consecuencia, a una falta de tratamientos que aborden con eficacia este trastorno.

Bien lo sabe Milagros López Morales, presidenta de la Asociación Distonía España-ALDE, que fue diagnosticada de distonía hace 30 años. Ella misma nos explica qué es la enfermedad y cómo es convivir con ella.

¿Qué se siente teniendo distonía?Llevo tantos años conviviendo con ella que la he interiorizado como parte de mí. Primero me la diagnosticaron en los ojos, después en la mano y quince años más tarde se extendió a la boca, lengua y cuello, así que casi no recuerdo cómo me sentía antes. Pero el cambio más sustancial en todas las personas recién diagnosticadas es la inseguridad, en mi caso además agravado porque mi primera distonía diagnosticada, es el bleferoespasmo, un tipo de distonía focal que afecta a los párpados. Se me cerraban y no podía abrir los ojos, a veces, durante segundos, lo que me provocaba ceguera funcional. Me chocaba con todo, perdía el equilibrio y, sobre todo, temía caerme con mi bebé recién nacido en brazos.

La distonía nunca me ha impedido desarrollar mi proyecto de vida, aunque sí lo ha dificultado, pero con el apoyo de mi familia y amigos he conseguido llegar hasta aquí. También gracias al apoyo de la neuróloga que me trata desde hace treinta años, que es muy empática con los pacientes.