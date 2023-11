La mutación de Sánchez y el PSOE con la amnistía: De ser "inconstitucional e ilegal" a ser clave para "el interés general de España"

Tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como los ministros del PSOE defienden con ahínco las bondades de la amnistía pactada con los partidos independentistas, con argumentos como que persigue "el interés general de España", que se hace "en favor de la convivencia entre españoles" o, incluso, afirmando que "refuerza el Estado de derecho".

Pero solo hay que viajar tres meses atrás en el tiempo, hasta cualquier fecha anterior a las pasadas elecciones generales del 23-J, para escuchar al propio Sánchez y a sus ministros decir todo lo contrario sobre esa medida de gracia, que entonces consideraban "inconstitucional" y poco menos que inimaginable.

Sánchez: "La amnistía es inconstitucional, es ilegal"

La mutación más extraordinaria es la del propio Sánchez, que solo dos días antes de las elecciones generales dijo que la amnistía era "inconstitucional" en una entrevista en el programa La hora de La 1 de RTVE y se mostró contrario a ella. También rechazó la posibilidad de una amnistía en otra entrevista en La Sexta, poco antes de los comicios: "El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni o habrá".

Retrocediendo aún más en el tiempo, Sánchez se posicionó siempre en contra de la medida de gracia y de forma muy contundente. "El independentismo pide la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación ni en la Constitución española", dijo Sánchez en noviembre del año pasado, en Al rojo vivo. En ese mismo programa, en noviembre de 2019, subrayó que era "inconstitucional, ilegal y que no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional".

Dice el Sr Pedro Sánchez, abogado y presidente de España, que la amnistía es inconstitucional. ¿Usted no lo cree? ¿Está usted llamando mentiroso al Sr Presidente? ¿Es eso?pic.twitter.com/ZvC5mf8s8V — Eduardo G. Cueto (@EduardoGCueto1) November 14, 2023

Marlaska: "No está reconocida en el ordenamiento"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco era partidario de la amnistía antes del 23-J. "La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley", dijo en noviembre de 2019, en respuesta a las reclamaciones de ERC.

Marlaska declaró que "La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico" en un contexto específico cuando no se necesitaba el apoyo de Puigdemont para la investidura de Sánchez. pic.twitter.com/IJabFbmfb9 — Netiza  (@netizamocion) September 6, 2023

Planas: "Se planteó cuando dejamos el franquismo"

"La amnistía se planteó cuando cambiamos de un régimen dictatorial como era el franquismo a una democracia, pero somos un régimen plenamente democrático desde hace más de 40 años, por tanto, esta figura no cabe en la Constitución", afirmó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Euronews, en octubre de 2010.

Iceta: "¡No va a haber amnistía!"

"¡No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación!", proclamó con mucho énfasis el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en una sesión en el Congreso en 2021, cuando todavía era titular de Política Territorial. En otra intervención explicó así su rechazo a la amnistía: "Es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y borra los procedimientos penales. No es el caso".

Raquel Sánchez: "Tenemos unos límites"

La titular de Transportes, Raquel Sánchez, se pronunciaba así en una entrevista en RTVE al ser preguntada por si se había hablado de amnistía en la Mesa de diálogo con el gobierno catalán: "Tenemos unos límites, eso lo saben todos, y no hablamos de cuestiones que estén fuera de la Constitución". Su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, era aún más claro: "Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra de la figura de la amnistía".

Montero: "Está fuera de la realidad"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando ejercía como portavoz del Gobierno en 2020, rechazó una propuesta del entonces presidente catalán, Quim Torra, para hablar de amnistía y autodeterminación en la Mesa de diálogo. Dijo que esos asuntos estaban "fuera de la realidad".

Campo: "Claramente inconstitucional"

Cuando se aprobaron los indultos a los líderes del procés, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los justificó rechazando la amnistía. "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito", se podía leer en la propuesta de indulto elaborada por su ministerio hace dos años.

Solo esto ya no es aceptable que ocurra, sin más debates ni más palabrería pic.twitter.com/4wxCFe2s7V — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) November 13, 2023

Llop: "Puigdemont debe presentarse ante la justicia"

La actual ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió a Carles Puigdemont que se presentara ante los tribunales españoles, después de que la Justicia europea retirara la inmunidad como eurodiputado al expresidente catalán. "Dejémonos de paños calientes, el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia", dijo entonces Llop, unas declaraciones incompatibles con la ley de amnistía que permitirá a Puigdemont eludir la acción de la justicia.

En la misma línea se expresó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien aplaudió la decisión de la justicia europea: "Puigdemont se fugó con el gobierno del Partido Popular y ahora con este gobierno los tribunales, en este caso el Tribunal Europeo, da la razón a la posición de España. El señor Puigdemont está más cerca de rendir cuentas con la justicia".

Illa: "Supone dividir a los catalanes"

Incluso el día después de las elecciones, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazó la posibilidad de una amnistía porque suponía "dividir" a los catalanes. "Es momento de unir, los resultados electorales son claros y rotundos", dijo, a la vez que pedía "realismo" a los partidos independentistas.