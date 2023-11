Rafah se abre para dejar salir al primer grupo de españoles de Gaza: 33 hispano-palestinos y 7 familiares ya esperan para volver a España

Ha costado más de cinco semanas, pero finalmente los españoles en Gaza ya se encuentran en territorio seguro. Más de 40 personas han salido este lunes en el primer grupo de hispano-palestinos que llevaban semanas esperando en la frontera con Egipto. Aunque se esperaba que salieran a través del paso de Rafah a principio de noviembre, la logística de las evacuaciones y las trabas de los países implicados habían retrasado una compleja operación que parece más cerca de completarse.

"Los primeros hispano-palestinos han cruzado el doble punto de control. Uno palestino y después uno egipcio", ha asegurado este lunes el ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel Albares. De los 40 que han salido este lunes hay "33 hispano-palestinos y 7 familiares" y se ha priorizado a "familias con niños muy pequeños y personas mayores en situación vulnerable", ha reconocido el ministro. Así mismo, Albares ha confirmado que ya ha recibido autorización por parte de Israel para que este martes salga otro contingente con 80 personas más. En total, entre españoles y familiares, se espera que salgan cerca de 200 personas en las próximas jornadas.

Una de las que ya ha salido es Amelia Julia Sayans, española de 70 años y casada con un gazatí. "Estábamos muy mal, no había gas, agua ni comida, los alimentos que quedan están cada vez peor" y hay "bombardeos por todos lados", explico a EFE. Pese a que Sayans se apuntó para cruzar junto con sus hijos, ha tenido que cruzar sola, que siguen refugiados en el piso de una familia que les acogió en Jan Yunis, localidad al sur de Gaza. En el norte se quedó su marido, al que reconoce que "no pudo convencer" y que ha preferido "quedarse y esperar a recoger lo que haya entre escombros" de su casa en el norte.

También ha conseguido salir este lunes Kamal Ukasha, oftalmólogo palestino de cincuenta años y con ciudadanía española, junto con su mujer y sus seis hijos. "Buscaremos un lugar donde trabajar en España", ha reconocido al corresponsal de EFE. "Tenía un centro médico privado y quedó completamente destrozado al inicio de la guerra", ha asegurado Ukasha, que vivía en una localidad al norte dela Franja. "De camino de Yabalia a la ciudad de Gaza, en general se ve todo destruido, y en Gaza ciudad igual", añadió.

Sobre la complejidad de la operación, Albares ha reconocido que a lo largo de estas semanas ha estado "en contacto" con sus homólogos de Israel y Egipto. "Ya hemos hablado con el Ministerio de Defensa para que sus aviones vengan en el momento oportuno para trasladar a estos hispano-palestinos a España", dijo el ministro en funciones. Fue precisamente la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, la que la semana pasada reconocía que el operativo no era sencillo. Robles comentó entonces que el retraso se debía a un problema de la propia situación del conflicto, "puesto que se habían producido bombardeos y se estaba dando la prioridad a los heridos". "Están haciendo una especie de llamamiento que puede ser por orden alfabético de países", apuntó la ministra.

A medida que los españoles vayan saliendo de Gaza se les trasladará en autobús a El Cairo junto con personal de la Embajada española. Desde la capital egipcia se espera que un avión del Ejército del Aire los lleve a España. Por el momento se desconoce el día excito en el que aterrizarán en territorio español.

La situación humanitaria es crítica

Mientras los palestinos con doble nacionalidad tratan de escapar, más de 2 millones siguen atrapados en Gaza; ya que no se les permite salir. La ofensiva de Israel, sobre todo en el norte del enclave, continúa avanzando calle a calle y los bombardeos siguen contándose por cientos cada día. Y con ello, el empeoramiento de la situación humanitaria que denuncian las agencias de Naciones Unidas y las ONG.

Este lunes, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado que su equipo médico en el mayor hospital de la Franja, Al Shifa, está dispuesto a abandonarlo "si existen garantías de que se evacúe primero a los pacientes". Un cirujano de MSF que trabaja en centro hospitalario ha indicado que frente a la puerta principal hay "cadáveres y heridos" y ha denunciado que se producen ataques con francotirador contra "ambulancias y pacientes que intentan huir". "No tenemos electricidad. No hay agua en el hospital. No hay comida. La gente que depende de respiradores morirá en unas horas si estos siguen apagados", ha dicho.

Por su parte, Israel insiste en que los centros hospitalarios están siendo usados como escondite de los miembros de la organización islamista Hamás. El Ejército de Israel denunció este lunes que sus tropas en la ciudad de Gaza fueron atacadas por "un escuadrón terrorista escondido entre un grupo de civiles en la entrada de un hospital", por lo que respondieron matando a 21 palestinos. El Estado hebreo ha pedido a la ciudadanía gazatí que se vaya del norte del enclave hacia el sur. Lo que no ha impedido que se siga bombardeando. Este lunes han muerto al menos 40 personas en un ataque israelí sobre la localidad sureña de Bani Suhaila.

Desde que el pasado 7 de octubre Hamás atentó contra suelo israelí, dejando más de 1.400 muertos y 240 secuestrados, los bombardeos de Tel Aviv sobre Gaza han sido constante. Cinco semanas después del inicio del conflicto, más de 11.200 personas han muertos y 29.000 han resultado heridas como consecuencia de estos ataques.