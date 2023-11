Pablo Marqués sale en defensa de su novia, Jessica Bueno: "No nos van a romper"

La situación entre Luitingo y Jessica Bueno en Gran Hermano VIP sigue estando tensa. Tras un reencuentro más bien frío, entre ellos dos ha habido cierto acercamiento. Además, a todo ello se le suma la gran cantidad de críticas que la modelo ha recibido en los últimos días.

Y es que, ante todos los ataques que ha recibido por parte de los espectadores del programa, su pareja, Pablo Marqués, no se ha quedado atrás. Así, a través de una publicación en Instagram, el empresario ha hecho toda una declaración de intenciones.

"No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar", ha escrito contundente, respondiendo a todos los "mensajes negativos". De hecho, ha querido dejar claro que, aunque muchos quieran hacerle daño a Jessica, él está esperando a que "termine su trabajo".

"Quiero que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica", reflexionaba el también modelo, "no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper". De esta manera, Pablo ha demostrado la plena confianza que tiene en su pareja, al mismo tiempo que le lanza un mensaje a su amada con el que busca darle apoyo en este duro momento.

"No te preocupes, que ya hemos ganado. Lo voy a dar todo y cuanto más me digáis cosas negativas, más fuerzas me daréis para dar más y más", continúa Marqués en su publicación, "ella me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar y eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa. Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros".

Finalmente, el empresario pone su mirada en el futuro, y, bajo la imagen de los dos abrazados en blanco y negro, escribe: "Mi Jess, te espero cuando salgas y será un día más para nosotros. Nos falta vivir lo mejor y tenemos mil años para hacerlo".