Laura Matamoros habla sobre la amnistía y explica por qué muchos 'influencers' no lo hacen: "Es complicado decirlo"

La situación política de España se encuentra en un momento de gran tensión, por lo que no es de extrañar que varios influencers hayan querido dar su opinión. Aunque, también la mayoría de personajes mediáticos han decidido dar un paso atrás y evitar posicionarse, como ha sido el caso de Laura Matamoros.

La ganadora de Gran Hermano VIP no ha querido dar su opinión, y así lo ha explicado a través de su cuenta de Instagram. Y es que, debido a su silencio, no han sido pocos los que han criticado a la hija de Kiko Matamoros.

Hasta el momento, Laura había optado por no decir qué piensa sobre el pacto de PSOE y Junts, así como las protestas contra la amnistía. La creadora de contenido ha querido siempre mantener su pensamiento político alejado de la mirada pública porque "tiene miedo" de que las marcas dejen de contratarla por tener ciertas opiniones.

"Estoy escuchando en la radio cómo está el tema de las manifestaciones...yo, en concreto, no he podido decir antes lo que pensaba. Primero, porque tengo miedo, y voy a ser muy franca y muy directa, porque se me puedan caer campañas o porque a la gente no le guste lo que opino", ha querido explicar a través de su perfil en redes. Para ella, lo más importante es su trabajo, y no quiere arriesgarlo.

De hecho, ha recalcado que evita en todo lo posible "meterse en fregados y en camisas de once varas" que en poco la pueden beneficiar. "Sabéis que no suelo hacerlo, sabéis que también me es un poco complicado, no a mí, sino a todos los que nos dedicamos a esto, poder decir lo que pensamos sobre la política", ha dejado claro.

Aunque, no por ello ha dejado de dar su opinión sobre las manifestaciones: "Creo que España está en las calles por algo, que es muy importante y qué viva España, ¿no? Espero que no se me caiga ninguna acción después de esto". De este modo, ha zanjado el tema esperando no volver a tener que hablar de ello.