Aragonés: "Por primera vez desde 2017 ERC y Junts coinciden en el qué y el cómo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, considera que, por primera vez desde octubre de 2017, ERC y Junts per Cataluña, que define como las dos principales formaciones del independentismo, "no sólo coinciden en el qué si no que coinciden también en el cómo".

En una entrevista con el diario Ara, ha señalado que el qué, la amnistía, "será una realidad muy pronto", mientras que el cómo será a "través de explorar la negociación con el Estado. Por tanto, tenemos que utilizar todos los elementos de esta oportunidad que no se volverá a dar o que sería muy difícil que se volviera a dar".

A su juicio, el conflicto político no es entre dos partidos, entre PSOE o ERC o entre PSOE o Junts, sino que "es un conflicto entre instituciones del Estado español y una mayoría del pueblo de Cataluña".

Ha considerado que la mesa entre gobiernos es el espacio adecuado para tratar este conflicto, "por tanto, ha proseguido, estoy dispuesto a adaptar la composición, la forma en cómo el gobierno se presenta en esta mesa para que pueda representar esta mayoría del independentismo".

Entiende que a diferencia de lo que ocurría hace cuatro años, desde hace seis meses "hay una apuesta mayoritaria por la negociación y esto es muy positivo, por tanto, al servicio de que esta legislatura en el Estado sea la de la resolución del conflicto político".

Aragonés ha insistido en que, "si queremos resolver el conflicto, la parte catalana en esta mesa de negociación tiene que trabajar conjuntamente, sino no resolveremos el conflicto".

Ha defendido, asimismo, que si no se hubiera trabajado en los últimos años, los acuerdos de los últimos días "no se hubieran podido firmar ni en Barcelona ni en Bruselas. Se hubieran tenido que firmar en Lledoners".

Por otra parte, se ha mostrado partidario de "abrir el debate por una financiación propia para Cataluña, singular para Cataluña, que Cataluña recaude todos los impuestos y pague al Estado por los servicios que presta y dispuestos a debatir una cuota de solidaridad", marcándose el horizonte de 2024 para "tener las bases de haber conseguido esta financiación propia para Cataluña".