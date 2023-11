Jared Leto escala el Empire State Building para promocionar su nueva gira... y las redes se ríen de él

Era una acción promocional pero, para aquellos que supieron de la historia a través de las redes, sin más contexto que el vídeo de Jared Leto escalando un rascacielos, le pareció otra de las excentricidades propias del actor ganador de un Oscar. Pero, sin embargo, había un motivo: dar a conocer una nueva gira mundial.

El próximo mes de marzo, el grupo 30 Seconds to Mars, del cual es líder y vocalista el intérprete de 51 años —cumplirá 52 a finales de diciembre—, dará inicio a un tour por todo el globo y la forma de darlo a conocer fue organizar algo que llamase la atención. Y, para ello, nada mejor que la afición de Leto por la escalada, pues ya hizo algo parecido hace unos meses en Berlín.

El artista, ayudado por arneses de seguridad pero que realizó el recorrido en base a sus capacidades físicas y ataviado con un traje rojo para salvaguardarse de corrientes aéreas y el frío, alcanzó la cima del emblemático Empire State Building, lo que fue seguido desde la calle por multitud de espectadores e incluso un programa de televisión que luego pudo preguntarle a Leto sobre la acción y sobre la gira.

El actor de cintas como El club de la lucha o La casa Gucci recalcó que acababa de conseguir algo que siempre había sido para él uno de sus objetivos en la vida y contó, como anécdota o como broma, que se había parado alrededor del piso 80 para saludar a su madre, que estaba en el interior del rascacielos.

Asimismo, y como realizó la acción justo antes del amanecer, añadió que, cuando llegó a la cima del mítico edificio neoyorquino, que tiene 102 pisos, tuvo que pararse a observar las vistas porque estas eran bastante impresionantes, especialmente cuando el sol comenzó a despuntar. Por último, Jared Leto enseñó la multitud de contusiones en las piernas que tenía.

A pesar de todo ello, las redes sociales no han podido tomarse en serio al actor y cantante y comenzaron a hacer bromas, como "Ojalá alguien me amase tanto como Jared Leto ama ser el centro de atención", como que se ha confundido por las drogas y que él no interpretó a Spiderman sino a su antagonista, Morbius, o en referencia a sus actitudes mesiánicas, ya que se hicieron famosos durante la pandemia del coronavirus sus retiros espirituales donde él volvía a ejercer de chamán.

Además, también ha habido quienes han utilizado el humor para denunciar precisamente que se le siga dando pábulo a Leto. "Escuchó que había una niña de 14 años allí arriba", decía, por ejemplo, una usuaria, en referencia a las varias denuncias públicas que acumula el intérprete de abusos sobre chicas menores de edad.