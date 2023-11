Europa lidera el alza de muertos por calor y polución: 'The Lancet' advierte de un "futuro peligroso" en la salud por el cambio climático

El cambio climático y el calentamiento de la tierra que provoca ya tiene consecuencias palpables sobre la salud de los habitantes en todo el mundo en forma de muertes debido a las olas de calor o a expansión de virus y otras enfermedades graves, además de milmillonarias consecuencias económicas que se traducen, por ejemplo, en las casi medio millón de horas en las que los trabajadores no pudieron trabajar el año pasado debido a problemas derivados de las altas temperaturas. Así lo afirma un estudio de The Lancet -"La cuenta atrás en salud y cambio climático"- que vincula el cambio climático con problemas de salud y que, por ejemplo, pone a Europa a la cabeza de las regiones del mundo donde más muertes ha habido en los últimos años por contaminación del aire o donde más han aumentado los fallecimientos debidos a las olas de calor. Advierte, además, de que el panorama puede empeorar hacia un "futuro peligroso" si los gobiernos del mundo no toman medidas para contener el calentamiento global en 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales. Con la tendencia actual, que conduce a un calentamiento de 2,7ºC en 2100, el estudio advierte de que la mortalidad vinculada al calor se multiplicará por 4,7 a mitad de siglo.

A dos semanas de que empiece en Dubái la COP28, la Cumbre del Clima en la que cabría esperar que se tomen acuerdos para reducir las emisiones de CO2 y ayudar a los países más vulnerables a adaptarse al cambio climático, la prestigiosa revista The Lancet ha publicado su octavo informe anual en el que analiza el vínculo entre cambio climático y salud. Han contribuido 114 expertos de 52 instituciones de todo el mundo y se lanza una alerta muy clara: el calentamiento de la atmósfera ya causa estragos sobre la salud de los habitantes de todo el mundo cuando de momento 'solo' es del 1,14ºC. Si no se hace nada, no se contiene al 1,5º pactado en 2015 y llega a los 2,7ºC que marca la tendencia en 2100 todo será mucho peor.

Si bien afirma ya que "el costo humano de la inacción es enorme", anticipa que el aumento de la temperatura más allá de 2ºC dará lugar a un "futuro peligroso", no solo en los países más vulnerables -donde ya es evidente el círculo vicioso entre ser los más afectados por el cambio climático y los que menos medios sanitarios tienen para hacerle frente-, sino también las regiones más desarrolladas, como Europa. Si se supera esa temperatura, "empeorará cada indicador de peligro" y, por ejemplo, la mortalidad anual por temperaturas extremas aumentará un 370% a mitad de este siglo.

Pérdida de medio millón de horas laborales

Los problemas de salud derivados del cambio climático también tienen repercusiones económicas. El estudio estima que en 2022 los eventos climáticos extremos provocaron pérdidas por valor de 264.000 millones de dólares (247. 263 millones de euros), un 23% con respecto al periodo entre 2010 y 2014. Las temperaturas extremas provocaron la pérdida de 490.000 millones de horas laborales potenciales en todo el mundo (un 42% más). En Europa se perdieron tres horas por trabajador, pero en África fueron 161 y en Asia, 189 horas por empleado. Si el planeta se sigue calentando al ritmo actual, The Lancet calcula que "la exposición a temperaturas extremas aumentará la pérdida de horas laborales potenciales un 50%".

Aunque en esta categoría aparece como la región menos tocada, Europa aparece como principal o segundo principal afectado por algunos de los 47 indicadores que toma en cuenta el estudio. Por ejemplo, es la región del mundo donde más muertos en relación a su población ha habido desde 2020 por contaminación del aire, solo superado por Asia. Ese año, 280.000 muertes en Europa se atribuyeron a partículas en suspensión PM2,5, es decir, 38 por cada 100.000 habitantes.

Europa fue también la segunda región, después de África, donde más aumentaron las muertes relacionadas con el calor -más de 9 por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2020 en comparación con 2000-2005. En concreto, entre 2017 y 2022 murieron por episodios de calor excesivo 70 de cada 100.000 habitantes de Europa, que en 2022 fue la región que más se calentó, con una temperatura 0,83ºC más elevada, por encima de Estados Unidos (0,7ºC) o Asia (0,54ºC).

Más hambre e infecciones

En término globales, el estudio advierte del "carácter cada vez más destructivo de los eventos climáticos extremos" que pone en riesgo la seguridad hídrica y la alimentaria, provocando malnutrición en las zonas más vulnerables. Si no se contiene el calentamiento global, dice, unas cada vez más frecuentes olas de calor harían que alrededor de 525 millones de personas -el 6,5% de la población mundial- experimentarán inseguridad alimentaria.

La alimentación protagoniza varios de los vínculos que The Lancet establece entre cambio climático y salud y, en algunos de ellos, Europa vuelve a salir mal parada. en concreto, es la región del mundo donde mayor es la mortalidad por un insuficiente consumo de frutas y hortalizas -77 muertes por cada 100.000 habitantes- y la segunda con más muertos atribuibles a un exceso de consumo de carnes rojas -algo que el año pasado provocó la polémica dentro y fuera del Gobierno en España- o procesadas -37 muertes por cada 100.000 habitantes-, por detrás de América del Norte (38 por cada 100.000).

Además, el cambio climático también acelera la propagación de enfermedades infecciosas mortales. Pone como ejemplo la expansión de la bacteria Vibrio que puede ser mortal pero también estudia la extensión del dengue, del que se han conocido algunos casos en España en los últimos años, con una progresión positiva en todas la regiones, aunque menor en Europa.

"Dirección equivocada"

Ante este panorama, los expertos reunidos por The Lancet advierten de que el mundo va en la "dirección equivocada", con cada vez mayores inversiones y préstamos a la industria de los combustibles fósiles y con la exclusión de los países con menos recursos de la transición hacia energías limpias.

Aunque también ven "signos esperanzadores", como la disminución en un 16% desde 2005 de muertes por contaminación o el incremento de la inversión en energías limpias un 15% en 2022, los expertos de The Lancet hacen suya la advertencia de que "se está desatando una catástrofe" que lanzó recientemente el secretario general de la ONU, António Guterres. De cara a la próxima COP28, reclaman a los los gobiernos del mundo decisiones que mitiguen el cambio climático, porque no son suficientes las medidas para afrontar la situación actual, que empeorará si no se hace nada más. Es decir, que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera para que el calentamiento global no supere 1,5ºC pactados en 2015.

"Ante tan alarmantes proyecciones, los esfuerzos de adaptación no pueden seguirles el ritmo a los efectos del cambio climático y los costos asociados están acelerándose a tal punto de volverse insalvables", afirmó la profesora Stella Hartinger, directora del centro regional para Sudamérica de Lancet Countdown. "A menos que los gobiernos comiencen, de una vez, a actuar como corresponde frente a estas advertencias, la situación se pondrá mucho, mucho peor", avisa.