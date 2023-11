Nagore Robles, muy afectada y con ansiedad, cancela 'in extremis' su operación: "Era prácticamente atornillarme la espalda"

Nagore Robles ha vuelto a utilizar las redes sociales para sincerarse con sus seguidores sobre el mal momento que está pasando por culpa de sus problemas de espalda que le han dado un vuelco a su vida.

Después de asumir que tendría que pasar por el quirófano para solucionarlos, finalmente, e in extremis, ha decidido aplazar la operación. Y es que el miedo la atenaza.

"Me gustaría contar cómo me encuentro últimamente", ha empezado su texto de Instagram. "Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailar, hacer excursiones con Nash -su mascota- y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable", reconoce.

"Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida", cuenta la televisiva.

Por eso, decidió acudir "a varios profesionales" que le aportaran "distintas alternativas". "Todos coincidieron en que quizás debía probar otras opciones antes que una cirugía. Así que la semana pasada me hice una infiltración en el nervio que mejorara mi calidad de vida, pero cada día tengo dolores fortísimos que me hacen seguir con medicamentos para poder soportarlos".

Aun así, decidió cancelar la operación. "Ayer era la fecha de la cirugía, y decidí aplazarla para ver el mejoría de la infiltración. Solo espero que en los próximos días mi espalda me permita regresar a mi rutina y sobre todo a mi vida que tanto echo de menos. Ojalá logre evitar la operación aunque ahora mismo lo veo complicado. El tiempo y mi salud hablarán. Gracias por vuestros mensajes de cariño y preocupación", concluye.