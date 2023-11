Nueva jornada de tensión en el Parlament: se debate la propuesta de la CUP para redactar una nueva ley del referéndum

El Parlament vota este jueves si aprueba una moción de la CUP que pide que se constituya una ponencia redactora conjunta que elabore una proposición de ley del referéndum de autodeterminación, con representantes de todos los grupos y sin partir de un "texto preconcebido". Finalmente, la cámara debatirá el texto íntegro de su moción ya que ayer, el grupo parlamentario de la CUP rechazó las enmiendas que habían presentado ERC y Junts.

El texto de la moción se vota en medio de las negociaciones para la investidura con el telón de fondo de las manifestaciones contra la amnistía, y a pesar del rechazo a las enmiendas, la CUP reclama a Esquerra y Junts que voten a favor de la moción para demostrar que no se ha desvinculado la amnistía de la autodeterminación. El motivo del rechazo a las enmiendas es que “diluían demasiado" el contenido de su propuesta, según la CUP.

La iniciativa de la CUP para elaborar una proposición de ley de referéndum manifiesta la necesidad de dirigirse a las Naciones Unidas y a las instituciones europeas para "reclamar una resolución democrática del conflicto basada en la autodeterminación y la amnistía".

Sesión tensa

El debate sobre la propuesta de creación de una ponencia para redactar la ley del referéndum se debate un día después de la sesión de control al Gobierno, especialmente tensa durante las intervenciones de PP y Vox, ya que flotaba en el ambiente los ataques a las sedes del Partido Socialista.

Junts, que sigue tensando la cuerda en la negociaciones, ha criticado veladamente los acuerdos logrados por Esquerra Republicana para mejorar la financiación de Cataluña. El presidente del grupo parlamentario de Junts Per Catalunya, Albert Batet, ha remarcado que "no queremos parches" y que "ante problemas estructurales, se requieren soluciones estructurales" y ve insuficientes "algunas de las medidas que se han anunciado estos días". Albert Batet ha insistido en que "creemos que no solucionan el déficit fiscal ni la deuda histórica".

En su respuesta, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido que estos acuerdos firmados con el PSOE no resuelven la cuestión del déficit fiscal. No obstante, se ha comprometido a negociar un acuerdo el año que viene para que "los impuestos de Cataluña se recauden en Cataluña".

Concretamente, Aragonès ha insistido en que "tenemos que afrontar este debate a partir de los acuerdos que tenemos ahora, los de esta semana y los que podamos lograr en la Cortes Generales" y ha reclamado que "el año que viene tenemos que llegar a un amplio acuerdo en el Parlament con una propuesta clara" que consiga que "Cataluña tenga los recursos que merece y acabar con el déficit fiscal".

El presidente del grupo parlamentario de Junts ha recordado al presidente Aragonès las conclusiones que presentó la semana pasada la Comisión de Estudio de la Deuda Histórica, en las que se afirmaba que se producía un déficit fiscal anual de 22.000 millones de euros anuales; un déficit fiscal en infraestructuras acumulado durante estos años de 51.000 millones de euros; y un déficit histórico en políticas sociales de 375.000 millones de euros.

En este sentido, Pere Aragonès se ha mostrado de acuerdo con la situación descrita por Batet y ha insistido en que "hace muchos años que denunciamos el déficit fiscal, que es aproximadamente el 8% del PIB de Cataluña". Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha concluido que actualmente hay que trabajar con los pactos que se lograron la semana pasada, y ha subrayado que "todos los caminos que nos permitan aproximarnos al final del déficit fiscal son pasos en positivo".

Encontronazo con el PP

El reproche de Batet a los acuerdos ha sido tan solo uno de los encontronazos de la mañana del presidente Aragonès con la oposición. El que ha tenido con el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha sido bastante más tenso, ya que el jefe del ejecutivo catalán ha acusado al Partido Popular de animar los disturbios que se están produciendo en las calles de Madrid.

Aragonès ha señalado que "su lema es la prisión, la represión y la venganza, como hemos visto esta noche en Madrid" ante una futura ley de amnistía. Acto seguido, el presidente ha aprovechado para enviar un mensaje de "apoyo a los ciudadanos de Madrid que están sufriendo por los altercados protagonizados por la extrema derecha".

Ante la pregunta formulada por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, sobre la división que está generando "la segunda parte del proceso", Aragonès ha acusado al PP de "negar el diálogo" porque "ustedes odian la diferencia". Ha añadido que con la futura ley de amnistía "estamos arreglando lo que ustedes han contribuido a estropear" y que están intentando "que sea la política la que lo resuelva".

Aragonès ha acusado de "externalizar" la represión en "unos tribunales, con una cúpula judicial controlada por posiciones reaccionarias", y tras valorar "muy positivamente" la amnistía, Alejandro Fernández le ha asegurado que la amnistía y "el nuevo proceso tampoco romperá España, pero sí traerá decadencia". "El PSOE se enfrentó al proceso en 2017 y hoy, en cambio, se somete a él" ha dicho el líder popular, que ha asegurado sobre el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que "nunca nadie mintió en campaña tanto como usted, con una actitud más modosita, pero es usted igual que Pedro Sánchez".

Condena explícita

El presidente del PSC y jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña ha iniciado su intervención en la sesión de control reivindicado que todos sean "claros y explícitos en la condena de ciertas formas de hacer", en referencia a los ataques a las sedes del PSC y PSOE sufridos estos últimos días. El líder socialista ha remarcado que "cuando se traspasan algunas líneas, se cuestiona nuestro sistema de convivencia".

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que "cuentan con nuestro apoyo ante los ataques que están sufriendo" y ha llamado a "mantener la firmeza, mantener la posición ante aquellos que quieren utilizarlo todo para impedir las decisiones de unas mayorías salidas de unas elecciones".

Aragonès ha recordado que "los partidos tienen la libertad para llegar a acuerdos", y ha insistido en que "hay que garantizar que las decisiones de los partidos se pueden llevar a cabo sin amenazas ni coacciones".

Hasta ahí las coincidencias, porque Salvador Illa ha avisado que quería ser claro, y ante las próximas negociaciones que se tienen que abrir para aprobar los Presupuestos de 2024, ha advertido que "no estamos contentos con el cumplimiento del acuerdo presupuestario de este año".

Salvador Illa ha remarcado que "los acuerdos más emblemáticos o más notorios no se han concretado", en referencia tácita a la ejecución de la B-40, la ampliación del aeropuerto y el desbloqueo de la situación administrativa y el impulso del complejo de juego y ocio Hard Rock en Tarragona. Además, a este respecto, Salvador Illa ha denunciado "ciertas actitudes obstruccionistas" de "algunos departamentos" del Govern.

No obstante, Salvador Illa ha matizado que "cuando tengan un proyecto de Presupuestos, lo analizaremos". Por su parte, Pere Aragonès se ha mostrado convencido de poder aprobar los Presupuestos de 2024, que ha recordado que tienen un techo de gasto un 5% superior a los de este año. "Tenemos aún unos meses para dar cumplimiento a los acuerdos", ha señalado el jefe del ejecutivo, porque "la evolución de la ejecución es positiva y nos ha de permitir dar cumplimiento a lo que hemos firmado".

La peineta de Albiach

La intervención del presidente de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha generado una tensión generalizada en la cámara, hasta tal punto que la presidenta de los Comuns en la cámara, Jéssica Albiach, ha hecho una peineta al diputado de Vox en la Cámara tras llamarles "comunistas hiperventilados" al final de su alocución.

"Señores comunistas hiperventilados, defenderemos el legado de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos en legítima defensa", ha sostenido Garriga, que ha iniciado su intervención anunciando que no haría ninguna pregunta a Aragonès, sino que le haría una "advertencia". Posteriormente, ha cargado contra el presidente del Govern y contra el PSC de Salvador Illa, a quien ha acusado de ser "cómplice" del Govern.