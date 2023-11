La Generalitat podrá gastar casi un 10% en 2024, más de 36.000 millones de euros

El Govern de la Generalitat ha fijado en 36.684 millones de euros el techo de gasto para los Presupuestos de 2024. Esta cifra, que es un 9,6% superior al del año en curso, marca el límite de asignación de recursos presupuestarios según los ingresos, el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y los criterios que marca el Sistema Europeo de Cuentas, SEC.

Esta cifra ha sido anunciada esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha señalado que "desde el Govern se considera que el año que viene los presupuestos volverán a ser expansivos y serán unos buenos presupuestos para seguir mejorando los servicios públicos y hacer nuevas inversiones de las que pueda disfrutar la ciudadanía".

Paralelamente, habrá un fondo extraordinario para salud, con un importe inicial de 800 millones de euros. El objetivo de esta asignación es "normalizar el gasto sanitario acumulado del sistema", según ha explicado Patrícia Plaja, quien también ha señalado que "sin contar el fondo de Salud ni el impacto de los intereses de la deuda, el incremento del gasto de este año respecto al siguiente es del 5,5%".

Cálculos estimados

La cifra del techo de gasto es una estimación propia realizada desde el ámbito técnico del Departamento de Economía de la Generalitat, ya que los datos oficiales no han sido comunicados por el Ministerio de Hacienda. Lo mismo sucede con el déficit autorizado, que tampoco ha sido comunicado de manera oficial porque el Ministerio de Hacienda no ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por tanto no se ha fijado el objetivo de déficit para el año que viene. En este caso, el Govern ha utilizado para sus cálculos el -0,1% del PIB previsto en el Plan Presupuestario del 2024 que el Estado ha remitido a la Comisión Europea.

El techo de gasto comunicado hoy por la Generalitat se basa en una previsión de ingresos de 35.330 millones de euros, que es un 12,5%% más que los del año en curso, que fueron de 31.400 millones. Por otra parte, el grueso de los intereses corresponden a los anticipos y a la liquidación del modelo de financiación.

Por tanto, Plaja ha insistido en que el techo de gasto que se ha fijado hoy en el Consell Executiu no es definitivo, y está sujeto a las modificaciones que se puedan dar en los ingresos tributarios, en los incrementos o reducciones de las transferencias del Estado destinadas a la financiación de las competencias transferidas, en los cambios en los ajustes del SEC, o en "cualquier cambio sustancial en los ingresos o en el objetivo de déficit", ha explicado la portavoz del Govern.

Ronda de contactos

Patrícia Plaja ha indicado que la ronda de contactos con los diferentes grupos políticos puede "empezar en los próximos días o semanas", y que es independiente de la investidura del presidente del Gobierno. Las conversaciones se iniciarán por los grupos "con los que anteriormente se ha llegado a acuerdos, tal y como se hizo el año pasado", ha confirmado Plaja, que indica que posteriormente se hablará con Junts y la CUP.

La intención del Govern es "no demorarlo", ha señalado Plaja, quien ha puntualizado que "desde el Govern creemos sinceramente que todos los grupos sabrán valorar la mejora de los recursos y lo que supondrá para la ciudadanía".