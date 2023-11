El PP avisa de que a sus concentraciones del domingo contra la amnistía se va "con cara descubierta y sin bengalas"

Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a seguir dando la batalla contra la amnistía. Tras unos días de disturbios en las protestas que se han desarrollado frente a la sede del PSOE en Ferraz, los populares animan a acudir a su convocatoria del próximo domingo en todas las capitales de provincia y, además, la reivindican como la única vía para protestar "haciendo daño político a Pedro Sánchez". Por ello, y para evitar dar "oxígeno" al líder socialista -como creen que han hecho los ultras que han cometido actos vandálicos-, avisan: "A nuestras concentraciones se va con la cara descubierta y sin bengalas".

La dirección nacional del PP no se plantea posponer sus múltiples convocatorias abiertas al público porque confían en que serán cívicas. Y es que los autores de los disturbios de Ferraz "saben que el lugar para lanzar bengalas no es un domingo a la 12.00 horas". "No van a venir", auguran en Génova, donde niegan la asistencia aquellos que solo quieren "desahogar su mala semana", en referencia a los ultras que cometieron actos vandálicos en Ferraz. Dicho esto, en el PP condenan los actos vandálicos y se emplean en marcar distancias con Vox que sí ha participado en dichos actos no autorizados.

"La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre, ya sea por ultras de extrema izquierda o extrema derecha. La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco", concluyó este miércoles el líder del Partido Popular después de que el PSOE le señalara por guardar silencio en la noche de los disturbios frente a Ferraz. Con este mensaje, Feijóo quiso, primero, desmarcarse de la formación de Santiago Abascal y, segundo, condenar la "hipocresía" de los socialistas.

Desde inicios de semana, el PP evitó su presencia en las protestas no autorizadas y tildó la asistencia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de "decisión particular". Vox, por su parte, alentó a la ciudadanía a manifestarse mientras el PP se mantenía en silencio. Ese lunes noche, cuando la Policía lanzó gases lacrimógenos, ambas formaciones coincidieron en calificarlo de sobreactuación. Con la diferencia de que si bien los de Abascal pidieron a los policías que no acataran las órdenes de sus superiores, el PP únicamente señaló como responsable al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Y es a este matiz al que acuden los populares para desmarcarse de Vox, que el miércoles ya salió a reivindicar las manifestaciones pacíficas.

Por otro lado, en Génova sacan a relucir los ataques que sufrieron en 2004, el día de la jornada de reflexión tras los atentados del 11 de marzo, y que, en su día, no fueron condenados por el PSOE. "No recordamos el cordón policial" alrededor de la sede, denuncian a la hora de compararlo con el dispositivo policial en Ferraz. Es por esto por lo que en el PP critican la "piel fina" de los socialistas que estos días han sufrido los ataques y les recuerdan que van a pactar con Bildu, una formación heredera de la que "asesinó" a sus compañeros.

En definitiva, los de Feijóo busca ser la herramienta para dotar de "serenidad" al clima de crispación del que responsabilizan únicamente a Sánchez y que "trasciende de siglas políticas". Anima a todos los ciudadanos a participar de su concentración de "manera ordenada", tal y como se han desarrollado sus anteriores actos de partido para protestar contra la amnistía.

El PP ha convocado para este domingo, 12 de noviembre, a las doce del mediodía en plazas de las 52 capitales de provincia. En Madrid, Feijóo acudirá a la Puerta del Sol, mientras que otros miembros del partido se repartirán por las otras ciudades. En todos los actos se leerá un mismo manifiesto y habrá intervenciones políticas.