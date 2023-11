Tamara Gorro ingresa en el hospital para someterse a una operación quirúrgica: "Estoy en las mejores manos"

"¡Dios mío! Ya no hay vuelta atrás". Con estas palabras, Tamara Gorro ha anunciado a sus dos millones de seguidores de Instagram que, en las próximas horas, pasará por quirófano para someterse a una intervención quirúrgica que le ayudará a mejorar su calidad de vida.

Después de haberse hecho un sinfín de pruebas médicas y de que su cirujano plástico le diese todo lujo de detalles acerca de su operación, la influencer se ha mostrado lo suficientemente decidida para dar el paso de operarse la nariz. Al parecer, la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa tenía el tabique desviado, un problema que, con los años, había empeorado y que no le permitía respirar con normalidad.

"No he dormido nada de los nervios", reconocía la televisiva en el vídeo que incluye su último post, desde la cama del Hospital San Francisco de Asís, en Madrid. De esta forma, y sin poder contener la emoción ("¡Llegó el momento!"), la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha revelado que se va a someter a una rinoplastia para resolver este problema de salud del que tanto había hablado a su 'familia virtual' en las últimas semanas. "Con nervios y con ganas hoy me opero de la nariz", ha escrito.

Asimismo, Tamara ha querido poner el foco en los profesionales que se encargarán de poner fin a su problema. "Confío mucho en el equipo, ya que estoy en las mejores manos", ha señalado, compartiendo impresiones con el doctor @institutodebenito y el anestesista Antonio Díaz, tal y como se puede ver en el vídeo.

No obstante, esta no es la primera vez que la influencer comunica a sus seguidores que va a entrar a quirófano. Hace unos meses, precisamente desde el mismo hospital, Tamara anunciaba que iba a ser intervenida de urgencia para que le extirparan la vesícula. "No me queda otra", reconocía a su familia virtual a través de redes sociales.