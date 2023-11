Nuria Marín estalla contra Tamara Gorro y Aitana en 'Querido Hater': "Se está yendo de manos el egocentrismo"

Nuria Marín y Malbert son, al mismo tiempo, las figuras más queridas y más odiadas en redes por sus opiniones sin filtros de todos los famosos españoles. Por eso, la periodista no podía faltar como invitada en Querido Hater.

El pódcast del influencer en Podimo ha sido testigo de una serie de declaraciones en los que no han dejado ni pollo con cabeza. Con gran complicidad, han defendido su tipo de contenido, que siempre es muy criticado.

"Ofenderse en exceso es símbolo de poca inteligencia", ha recordado Nuria a los espectadores, asegurando que las criticas y los antagonistas de los famosos son necesarios "para el show".

Ser villanas no es fácil Y PUNTO🔥 Nuevo programa #QueridoHater con NURIA MARIN





Hablando de espectáculo, una de las primeras víctimas del pódcast ha sido Tamara Gorro. Nuria ha sido muy contundente con la famosa creadora de contenido.

"Tamara Gorro no acepta las críticas y me ha bloqueado en todas las redes sociales tras hablar de su alfombra roja en los Ídolo, disfrazada de enferma de cáncer", ha explicado.

Núria Marín sobre Tamara Gorro: "No está capacitada para ser personaje público."





"No bajó del burro porque se cree la portavoz de todos los enfermos de cáncer del mundo mundial", ha recordado enfadada: "A mí me molestó porque lo hizo por egocentrismo, no dio el nombre de ninguna asociación ni ninguna cuenta bancaria".

"Su reacción fue bloquearme y eso quiere decir que no está capacitada para ser un personaje público", ha sentenciado fulminante, criticando lo mucho que se aprovecha del sufrimiento para ser "la protagonista de todo": "Se está yendo de las manos el egocentrismo en general".

Nuria Marín contra Aitana

La periodista de Mediaset ha hablado también sobre Aitana, una estrella que, según ella, no se la critica lo suficiente. "Se la enaltece muchísimo y no me parece", ha asegurado: "Yo la veo un fondo que no es tan maja como dicen".

"A mí no me ha hecho nada, pero me da rabia que se ha decidido que es perfecta", ha añadido. Además, ha puesto de ejemplo la promoción que tuvo Aitana con Miguel Bernardeau cuando ya habían cortado.

"No puedes decir: 'Yo no hablo de mi vida privada' y luego usar tu vida privada para promocionar una serie", ha criticado: "Ha caído en el saco de gente mona y nadie dice nada. Se tiene que poner señalar esa hipocresía".