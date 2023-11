La Gran Recogida de Alimentos de 2023 busca voluntarios en un año difícil por la inflación: "Cuatro horas de su tiempo ayudarán mucho"

Vuelve el evento solidario más importante del año. El fin de semana del 24, 25 y 26 de noviembre, más de 11.000 supermercados de toda España albergarán la Gran Recogida del Banco de Alimentos, el voluntariado de referencia que ayuda a combatir el hambre y la pobreza en el país aunando los esfuerzos de toda la sociedad. Unos 12,3 millones de personas -el 26% de la población española- están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según la Tasa AROPE 2022. No son pocos, a la vista de los datos, quienes no tienen asegurado un plato de comida a fin de mes.

La esperanza para todas estas personas son los voluntarios y donantes de la campaña solidaria, pero lamentablemente la tendencia de colaboración conforme avanzan las ediciones no es positiva. El objetivo para este año está cifrado en los 90.000 voluntarios; sin embargo, el Subdirector del Gabinete Técnico del Banco de Alimentos, Pedro Castaños, cuenta a 20minutos que, por ahora, el número de interesados se encuentra lejos de cumplir las expectativas, en niveles más bajos que otros años. "Parece difícil que lleguemos a la cifra del año pasado", lamenta.

A este inconveniente, dice el directivo, se suma un descenso de donaciones provocado por la inflación y el coste de los alimentos: "Las recolectas y las donaciones económicas, a mes de junio, se redujeron un 40%". El problema es claro: mientras crece el número de personas necesitadas, descienden las donaciones y el interés en colaborar. Este desequilibrio evidencia la necesidad de intensificar el esfuerzo solidario para revertir la tendencia en esta Gran Recogida de 2023: "En la medida en que más gente lo está pasando peor, se necesita ayudar más".

Alimentos para una vida mejor

Los alimentos y ayudas monetarias que el Banco de Alimentos recibe de los donantes llegan a las personas más necesitadas por medio de 6.500 organizaciones benéficas. Estas entidades, dice el experto, "pueden ir desde una asociación de vecinos de un barrio que ha montado un comedor social a las Cáritas", por lo que el reparto está ampliamente distribuido.

Trabajadores del Banco de Alimentos de Madrid Jorge París

Estos intermediarios entregan los productos -se recomienda que sean alimentos no perecederos como conservas, aceite, leche, legumbres, pasta, arroz- a más de 1.200.000 personas, aunque ahora recibirán menos cantidad de comida: "Si el año pasado habíamos recibido unos 120 kilos por persona, quizá este año reciban un 10% menos".

"Tener asegurada la comida hace que te puedas permitir calentar la casa o llevar a tu hijo al dentista"

Una vez la ayuda llega a la familia, la solidaridad va más allá del producto en sí. "Cuando das alimentos a una persona le estás ayudando a muchas cosas. Tener asegurada la comida hace que te puedas permitir calentar la casa o llevar a tu hijo al dentista; a lo mejor el vecino no está en situación de no poder comer, pero si le ayudas a comer, puede que le estés ayudando a pagar la luz", explica Castaños, que sentencia que "al tener la comida asegurada mejor, tu vida es mejor".

El voluntario, clave en la recogida

Pedro Castaños detalla que la cifra de voluntarios descendió primero tras la pandemia: "Con la Covid-19 no se hizo una recogida física y se procuró no utilizar voluntarios, y muchos que tenían el hábito de colaborar dejaron de hacerlo". El experto añade que aunque "estar repartiendo folletos en la entrada de un supermercado a la gente no le apetece tanto, es tan importante o más que otra función".

En esta línea, el directivo alude a la enorme utilidad del voluntario en la cadena solidaria y cómo su presencia en los puntos de recogida incentiva a los donantes a participar en la Gran Recogida: "Se recoge prácticamente el doble de mercancía o de dinero si hay un voluntario en la entrada recordando a la gente que se está haciendo la campaña".

Recogida de plátanos del Banco de Alimentos de Madrid. Jorge París

La duración del voluntariado, cuya inscripción no lleva más de cinco minutos, es de cuatro horas al día durante el fin de semana, en el tramo horario y zona de establecimientos escogidas por el voluntario, y precisamente a este escaso requerimiento se refiere el subdirector, que recuerda que "cuatro horas de su tiempo pueden ayudar mucho".

El órdago de la inflación

La crisis económica tiene efectos en la solidaridad. Muchos ciudadanos que solían aportar alimentos o fondos monetarios para ayudar en la Gran Recogida han dejado de hacerlo a causa del encarecimiento de la cesta de la compra. "La inflación y el coste de los alimentos están haciendo que la gente se tenga que ajustar el cinturón y hacer menos donaciones", declara Pedro Castaños, que comprende que "las familias están más apretadas, y para ellos la vida está siendo más difícil".

Anteriormente, el Banco de Alimentos identificaba siempre el euro con el kilo, es decir, para donar 10kg era suficiente con donar 10€. Sin embargo, la subida de precios impide establecer ahora dicha equivalencia: con 10€ se estaría donando menos cantidad de comida y, por consiguiente, la recaudación sería menor. El impacto de la inflación es tal que si este año lograran la misma cifra de donaciones que el año pasado, significaría que en kilos estarían adquiriendo un 10% menos de productos.

Esta nueva dinámica afecta sobre todo a los necesitados, que en el año 2022 vieron reducir la cantidad de alimento recibido de 128 a 122 kilos por persona; y las cantidades, advierte Castaños, seguirán bajando en 2023: "Quizá este año reciban un 10% menos".

Ya sea en forma de comida, dinero o cuatro horas de tiempo libre, toda aportación, por pequeña que sea, contribuye a alcanzar la meta solidaria de una campaña que desde hace 11 años lucha contra la pobreza y en defensa de una vida digna.