El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el alquiler en España: "Vais a tener que hacer un casting que ni en una película de Steven Spielberg"

El economista Gonzalo Bernardos se ha referido al alquiler en su intervención en el programa 'laSexta Xplica'. El arrendamiento se ha convertido en una misión imposible para millones de personas que no pueden permitirse una hipoteca o no desean adquirir una vivienda y recurren a esta fórmula para disponer de un inmueble. La inflación y la alta demanda ha provocado que sea cada vez más difícil, ya no solo encontrar un piso de alquiler a un precio asequible, sino directamente acceder a una vivienda de alquiler.

En ese sentido, el economista y profesor de la Universidad de Barcelona ha explicado que "la culpa" del problema del alquiler "la tiene el Gobierno", al cual "no le da la gana de sacar las viviendas de alquiler social". Además, Bernardos lanzó un vaticinio que ya es una realidad para muchos: "Ahora, para tener una vivienda de alquiler, vais a tener que hacer un casting que ni en una película de Steven Spielberg", alertó.

El empleo precario, otro de los grandes problemas

Para Bernardos, además, hay un claro culpable de la situación: "la Ley de Vivienda" aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura.

Otro de los grandes problemas que atraviesa Europa en el ámbito del alquiler es, según Bernardos, el empleo precario de los jóvenes: "Cada vez hay menos gente que, por esos salarios, puede acceder a las viviendas que tienen, en muchos casos, un precio excesivo para lo que se cobra"