¿Comprar o alquilar? Esto es lo más recomendable para 2024 según los expertos

El precio de la vivienda es una de las grandes preocupaciones para quienes en 2023 están pensando en invertir en disponer de un inmueble. Ya sean jóvenes que buscan independizarse, personas que planean mudarse o familias que quieren llegar a un nuevo hogar, la situación hace que no esté nada claro cuál es la mejor fórmula para ahorrar a corto y largo plazo.

En ese sentido, desde Idealista han analizado la situación del mercado inmobiliario actual para responder a la pregunta clave de 2024 en este sector: ¿sale más rentable alquilar o comprar vivienda?

Comprar es mejor que alquilar si se dispone de ahorros

Desde el portal inmobiliario aclaran, en primer lugar, que la respuesta a este dilema depende de varios factores: para comprar una vivienda, habrá que tener en cuenta el presupuesto del que partimos, ya que no todos pueden permitirse una gran inversión inicial para hacerse con una propiedad. Además, no es habitual que los bancos ofrezcan ya hipotecas al 100%, por lo que "si no tienes alrededor de un 20% ahorrado, la compra se complica".

Sin embargo, los expertos recomiendan que, si se tiene el dinero suficiente, lo mejor es comprar a través de hipoteca que alquilar: "El precio de las mensualidades de la hipoteca casi siempre va a ser menor que el del alquiler". Si se dispone del 20% del valor del inmueble, por lo tanto, siempre será más ventajoso adquirir la propiedad, según explica Agustín Escalera, director de Sunny Homes Marbella, a Idealista.

El alquiler ofrece flexibilidad y requiere menos presupuesto inicial: no exige una gran inversión y siempre puedes mudarte. Sin embargo, no es la opción más económica a largo plazo, aunque siempre se debe tener en cuenta la situación económica, las necesidades y el estilo de vida, según explican.

Cómo saber cuándo alquilar y cuándo comprar

Desde Idealista recomiendan tener en cuenta una serie de aspectos y factores:

Tener en cuenta los ahorros disponibles para la inversión inicial

para la inversión inicial ​Valorar los planes de futuro para saber si es mejor adquirir o alquilar

para saber si es mejor adquirir o alquilar ​Revisar e investigar el mercado para saber la mejor opción

Los expertos aseguran que es mejor comprar por la libertad y autonomía que otorga, si se dispone del presupuesto inicial suficiente. Por el contrario, alquilar es mejor opción si no se dispone del presupuesto inicial suficiente y para garantizar la posibilidad de cambiar de vivienda si se viaja mucho o se tiene un estilo de vida flexible.